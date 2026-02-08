#HOY:

Sturzenegger se reunió con Georgieva mientras el FMI audita en Buenos Aires

El encuentro coincide con el desembarco técnico del organismo de crédito en la Argentina para revisar el cumplimiento de metas fiscales y de reservas del acuerdo.

Sturzenegger y Georgieva debatieron estrategias para consolidar el modelo argentino de desregulación, destacando su impacto global y visión de crecimiento, según se informó.Sturzenegger y Georgieva debatieron estrategias para consolidar el modelo argentino de desregulación, destacando su impacto global y visión de crecimiento, según se informó.
En un domingo de intensa actividad diplomática en Medio Oriente, Federico Sturzenegger y Kristalina Georgieva mantuvieron una reunión clave para consolidar la relación entre la administración de Javier Milei y el FMI.

El diálogo se centró en los lineamientos de trabajo para el próximo año dentro del Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento, posicionando el modelo argentino de desregulación como un referente global ante el organismo.

Tras la cita en Arabia Saudita, ambos funcionarios utilizaron sus redes sociales para validar el intercambio. Por un lado, Sturzenegger aseguró que las reformas estructurales de Argentina son vistas como un "ejemplo para otros países" y destacó la sintonía en la visión de crecimiento para 2026.

“Hoy me reuní en Alula con @KGeorgieva para trabajar la agenda 2026 del Comité asesor sobre crecimiento económico. Los avances en desregulación del gobierno de @JMilei son ejemplo para otros países. VLLC!”, escribió el ministro en sus redes sociales.

En tanto, Georgieva calificó el encuentro como "excelente", poniendo el foco en la aplicación práctica de los debates del Fondo en los países miembros.

La reunión de Sturzenegger adquiere mayor relevancia ante el ajuste en la agenda del Presidente. Javier Milei priorizará su participación en el "Board of Peace" en Washington DC el próximo 19 de febrero, lo que lo llevará a intervenir de forma virtual en la cumbre de Mar-a-Lago, delegando la presencia física en Estados Unidos en el propio Sturzenegger.

Auditoría técnica en Buenos Aires

Mientras los funcionarios dialogaban en el exterior, un equipo técnico liderado por Luis Cubeddu inició en la capital argentina la segunda revisión del programa.

Los números preliminares favorecen al Gobierno en el frente fiscal: el superávit primario cerró en 1,4% del PBI, superando el 1,3% pactado con el organismo.

Sin embargo, la atención de la misión estará puesta en la velocidad de acumulación de reservas y la sostenibilidad del ajuste para el resto del ciclo 2026.

Federico Sturzenegger
FMI
Fondo Monetario Internacional
Javier Milei

