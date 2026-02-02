"Cambio de modelo"

Caputo habló sobre la tensión del gobierno con Techint y el pago de intereses al FMI

El ministro de Economía brindó una entrevista este lunes y dio detalles del acuerdo que involucra al Tesoro de Estados Unidos en el pago de la deuda. Intentó poner paños fríos a la "guerra" por la licitación con la empresa constructora de Paolo Rocca.