Caputo habló sobre la tensión del gobierno con Techint y el pago de intereses al FMI
El ministro de Economía brindó una entrevista este lunes y dio detalles del acuerdo que involucra al Tesoro de Estados Unidos en el pago de la deuda. Intentó poner paños fríos a la "guerra" por la licitación con la empresa constructora de Paolo Rocca.
Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación. Crédito: REUTERS/Cristina Sille
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, puso paños fríos al conflicto abierto con el grupo Techint por la licitación en Vaca Muerta al asegurar que “no es una guerra con nadie en particular”, sino con lo que definió como “el modelo anterior”.
“Techint está en condiciones de ganar cualquier licitación. No es una guerra con nadie en particular, sino con el modelo anterior”, sostuvo en declaraciones radiales luego de que el presidente Javier Milei carga contra el CEO de la empresa, Paolo Rocca.
En la misma línea, expresó: “Se habló de la licitación que perdió la empresa y ese es un ejemplo de cambio de modelo. Veníamos de un modelo con déficit que, en gran parte, era porque se le hacía hacer creer a la gente que la energía era gratis”.
Luis Caputo. Crédito: REUTERS/Cristina Sille
"Se salió a las apuradas a construir un gasoducto al que se lo cargaron a la gente. Unos USD 4.000 salió la tonelada del tubo. ¿Saben a cuánto salió en esta licitación? A USD 1.400″, amplió.
Por su parte, el funcionario planteó que con la adjudicación de la empresa india Welspun, la provisión de caños del gasoducto será financiado por el sector privado y no el Estado. “No lo ganó una empresa argentina, pero es por un tema de incentivos, de adaptación”, sostuvo en diálogo con Radio Mitre.
Asimismo, calificó de “relato zonzo” las críticas que aseguran que la administración libertaria está en contra del empresariado argentino, y anunció una nueva licitación de caños. “Va a haber una nueva licitación por cuatro o cinco veces. A todos nos gustaría que los ganen empresas argentinas”, subrayó.
“No es ningún préstamo. Tenemos que pagarle los intereses al fondo monetario que no se paga con deuda sino en DEG. Para eso hay que comprarlo a Estados Unidos. Es una operación común que se hace siempre cada vez que le pagamos al fondo”, expresó.
Por último, habló de la situación social del país al tiempo que defendió el cambio de modelo que aseguró “replantea muchas cosas”. Según expresó, hay sectores que viven "con mucha mejor expectativa porque hasta hace seis meses estaba el susto de un posible retorno del comunismo a la Argentina”.
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Crédito: REUTERS/Denis Balibouse
“No olvidemos que sufrimos un ataque el año pasado, de los más grandes que se hayan visto y que obviamente tuvo efecto. Hoy hay mucha más tranquilidad y sobre todo mucha más esperanza en la gente. Hubo un apoyo fuertísimo en las elecciones”, remarcó, y concluyó: “Nuestro objetivo es generar empleo, bajar impuestos y crear condiciones para que el empleo crezca. De ese modo, que una persona deje de trabajar en una empresa no debería ser un drama, sino que pueda conseguir trabajo en otra, como ocurre en cualquier país del mundo”.