La UIA busca apaciguar la tensión entre el Gobierno y Techint

En medio de una semana de tensión entre el gobierno nacional y el grupo Techint, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, fue recibido hoy por el secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, para analizar la situación fabrill.
El titular de la Unión Industrial Argentina visitó al secretario de Comercio. Discutieron estrategias para enfrentar el dumping, mejorar el financiamiento a pymes y abordar la pérdida de empleos en el sector.
El objetivo de ambas partes fue bajarle la tensión a la minicrisis desatada, que incluso una dura crítica del presidente Javier Milei al titular de Techint, Paolo Rocca.
Sectores de la UIA dieron a entender que el encuentro fue “positivo”, donde se abordaron asuntos del sector.
La crisis se desató cuando Techint perdió a manos de la firma india Welspun una licitación para proveer caños a un gasoducto estratégico en Vaca Muerta.
Ante las quejas de Techint, el Gobierno salió a afirmar que la oferta del grupo argentino había sido un 40% más cara que la de la empresa india, y que a último momento intentó bajarla.
En este escenario, Techint analiza iniciar una denuncia de dumping contra la competidora por ofrecer precios un 40% más bajos.
Técnicos del grupo evalúan la documentación para demostrar que los tubos indios son inferiores a los costos de origen, algo que las petroleras a cargo de la compulsa rechazan de plano.
De prosperar, ese tema deberá ser resuelto por la secretaría de Lavigne.
En el encuentro, no se habría tratado directamente el encontronazo entre Techint y el Gobierno, pero sí cuestiones generales de la política industrial que viene de capa caída.
Eso incluye el reclamo de financiamiento para las pymes ante la caída del consumo, rebajas tributarias y el freno al contrabando y la subfacturación de importaciones.
También los casos de dumping que vienen impulsando algunas empresas para neutralizar la "competencia desleal" de países, en especial desde China y, ahora, la India.
La UIA viene insistiendo en la necesidad de “nivelar la cancha” para poder competir en mejor condiciones con países que aplicand dumping.
Además, se analizó la agenda tributaria, ya que la central fabril busca avanzar en la reducción de los derechos de exportación a las manufacturas industriales, reintegros a las exportaciones, devolución de impuestos y la reducción de costos no salariales, adicional a la disminución del 3% de las cargas sociales de la reforma laboral.
Entre los temas en análisis se incluye una rebaja de las contribuciones patronales a cuenta del IVA.
Uno de los temas clave para la industria es avanzar con la reforma laboral en el Congreso, más después de conocerse el fuerte crecimiento que tuvieron lo juicios por accidentes laborales el año pasado.
El proyecto también habilita la extensión de la jornada laboral hasta 12 horas sin pago de extras, restringe el derecho de huelga y reduce las indemnizaciones por despido.
Rappallini y Lavigne también habrían analizado la pérdida de más de 20 mil empleos que tuvo la industria en los dos últimos años.
En especial los rubros más afectados fueron la industria textil, indumentaria, construcción y metalurgia.
Se espera que, durante febrero, el presidente de la UIA visite al ministro de Economía, Luis Caputo.