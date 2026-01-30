#HOY:

Trump oficializó la elección de Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal de Estados Unidos

El presidente estadounidense designó al sucesor de Jerome Powell. El nombramiento impacta en los mercados y genera expectativas sobre el rumbo económico global.

Kevin Warsh presidirá la Reserva Federal de Estados Unidos. Crédito: Reuters.Kevin Warsh presidirá la Reserva Federal de Estados Unidos. Crédito: Reuters.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes la elección de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal (Fed), en reemplazo de Jerome Powell, cuyo mandato concluye en mayo de 2026. La decisión marca un posible giro en la política monetaria del país y genera atención a nivel internacional.

Warsh es un economista con sólida trayectoria, que ya se desempeñó como gobernador de la Fed entre 2006 y 2011, y participó activamente en la respuesta a la crisis financiera global de 2008. Se lo considera un perfil técnico, con experiencia en el sistema financiero y conocimiento profundo de la dinámica de los mercados.

U.S. President Donald Trump arrives for the premiere of the documentary film "Melania" at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts, recently renamed to include U.S. President Donald Trump's name, in Washington, D.C., U.S., January 29, 2026. REUTERS/Kylie CooperNuevo rumbo monetario de Donald Trump. Crédito: Reuters.

Perfil con peso propio

Durante su anterior paso por la Fed, Warsh fue uno de los miembros más jóvenes del directorio y se destacó por sus posturas firmes en materia de política monetaria. Su visión está alineada con un enfoque de estabilidad financiera y, en los últimos años, ha mostrado apertura a medidas de flexibilización de tasas, algo que coincide con la visión del actual gobierno.

Su designación ocurre en un contexto de creciente expectativa por parte de los mercados respecto al futuro de las tasas de interés en Estados Unidos, en medio de un escenario global marcado por desaceleración económica y presiones inflacionarias.

Repercusiones en los mercados

Tras el anuncio, los principales mercados financieros reaccionaron con cautela. Los futuros bursátiles en Wall Street recortaron pérdidas y el dólar mostró firmeza frente a otras monedas, reflejando la lectura de los inversores de que la llegada de Warsh podría abrir la puerta a una Fed más proclive a estimular el crecimiento económico.

Sin embargo, el nombramiento aún debe pasar por el proceso de confirmación en el Senado, donde Warsh podría enfrentar cuestionamientos por parte de algunos sectores políticos, sobre todo aquellos que defienden la total independencia de la Reserva Federal respecto al poder ejecutivo.

FILE PHOTO: Former U.S. Federal Reserve Governor Kevin Warsh speaks during a monetary policy conference at Stanford University’s Hoover Institution in Palo Alto, California, U.S. May 9, 2025. REUTERS/Ann Saphir/File PhotoPerfil con peso propio. Crédito: Reuters.

Un cambio con proyección global

El reemplazo de Jerome Powell representa también el cierre de una etapa en la Fed. Powell había sido designado originalmente durante la gestión de Trump, pero las diferencias entre ambos se hicieron visibles en diversos momentos, especialmente en torno a la política de tasas de interés.

Con la llegada de Warsh, se abre una nueva etapa en la conducción del banco central más influyente del mundo, en un momento donde las decisiones de la Fed tienen un efecto directo sobre el resto de las economías, incluidas las emergentes como la argentina.

El principal desafío de Warsh será combinar las demandas del gobierno con la tradición de autonomía e institucionalidad que caracteriza a la Fed. Todo indica que su mandato será seguido muy de cerca por los mercados y analistas globales.

