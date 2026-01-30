El documental sobre Melania Trump no se proyectará en los cines sudafricanos

Los cines de Sudáfrica no proyectarán el documental sobre la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, que se estrenará en todo el mundo el viernes.
En pleno deterioro de las relaciones bilaterales entre el país africano y Estados Unidos, la distribuidora Filmfinity decidió no estrenar la película, según informó su director de ventas y marketing al New York Times y al sitio web sudafricano News24.
Según se informa, Amazon ha pagado 35 millones de dólares (25 millones de libras) para promocionar la película que sigue a Melania Trump en los 20 días previos a la segunda toma de posesión de su marido el 20 de enero del año pasado.
También se cree que Amazon pagó alrededor de 40 millones de dólares por los derechos de la película.
"A raíz de los acontecimientos recientes, hemos tomado la decisión de no seguir adelante con el estreno en cines en ese territorio", dijo Thobashan Govindarajulu de Filmfinity, citado por el New York Times.
Dijo a News24 que la decisión se había tomado "teniendo en cuenta el clima actual".
El ejecutivo no dio más detalles sobre a qué se refería con "acontecimientos recientes" o "clima actual".
Filmfinity, que se describe a sí misma como la distribuidora de películas líder en el sur de África, hasta ahora no ha emitido declaraciones, pero el cine independiente Labia en Ciudad del Cabo informó que la empresa les confirmó que el documental no llegaría.
Además, los horarios de las proyecciones de Melania no aparecen en los sitios web de las dos principales cadenas de cine de Sudáfrica, Ster Kinekor y Nu Metro.
La página publicitaria de Ster Kinekor para Melania no es accesible. Nu Metro anunció la película en su cuenta de Instagram hace dos semanas. La página de Melania en su sitio web aún existe, pero no incluye los horarios de las funciones, a diferencia de la página del drama Hamnet, que también se estrena en Sudáfrica el viernes.
Desde que Donald Trump llegó al poder hace un año, las relaciones de Estados Unidos con Sudáfrica se han deteriorado.
Ha estado promoviendo la idea, ampliamente desacreditada, de que existe un "genocidio blanco" contra la comunidad afrikáner de Sudáfrica. En mayo pasado, Trump confrontó a su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, sobre el tema en una tensa reunión en la Casa Blanca.
El presidente también ha impuesto aranceles elevados a los productos sudafricanos y ha recortado los programas de ayuda.
Su ira también se vio alimentada en parte por el papel de Pretoria al presentar una demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El aliado de Estados Unidos ha rechazado enérgicamente la acusación de genocidio contra los palestinos en Gaza, calificándola de "infundada".