Cruce entre la CGT y Sturzenegger por la aplicación de la reforma y el pago de licencias por enfermedad
Referentes de la central obrera criticaron la iniciativa aprobada por el Senado, advirtiendo sobre el impacto en derechos laborales que generó un contrapunto con el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
Federico Sturzenegger explicó los alcances del proyecto de reforma laboral votado este jueves en el Senado.
Tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado, la Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a criticar la iniciativa este jueves en el Senado y advirtió que todavía faltan varios pasos antes de entrar en vigente. El siguiente es su tratamiento en Diputados. La central anunció que continuará su plan de acción "en todos los ámbitos necesarios", incluido el judicial.
"La CGT rechaza esta falsa modernización y el irresponsable apoyo de senadores y senadoras que eligieron acompañar con su voto esta iniciativa, que no va a resolver los problemas del mundo del trabajo", advirtió en un comunicado.
Uno de sus secretarios generales, Jorge Sola, reforzó en una entrevista el mensaje de la CGT y puso el foco en lo que considera el punto más sensible del debate: la aplicación concreta de la norma. El dirigente advirtió que el texto aprobado abre zonas grises en materia de negociación colectiva, jornada laboral y cálculo de indemnizaciones, y sostuvo que el impacto real dependerá de cómo se reglamente y se ejecute en cada sector.
Jorge Sola, secretario general de la CGT dio su visión sobre la reforma laboral aprobada en el Senado y que se tratará. Foto: REUTERS / Tomas Cuesta.
En ese marco, también salió al cruce de Federico Sturzenegger por sus declaraciones sobre la necesidad de revisar el esquema de licencias. Desde la central obrera rechazaron cualquier modificación que implique reducir derechos vinculados a maternidad, enfermedad u otras situaciones protegidas por ley, y señalaron que ese tipo de planteos anticipan una interpretación restrictiva de la reforma. “No es solo lo que dice el texto, sino cómo lo van a aplicar”, resumieron.
El dirigente sostuvo que la discusión no terminó con la votación en la Cámara alta y que el sindicalismo seguirá de cerca el tratamiento en Diputados, así como la eventual reglamentación. En ese contexto, dejó abierta la puerta a nuevas medidas si consideran que la implementación avanza sobre derechos adquiridos.
En su comunicado, la CGT advirtió que continuará "con su plan de acción en todos los ámbitos que sean necesarios: la calle, la Justicia y, por supuesto, el Congreso Nacional".
Licencias, vacaciones y banco de hora
A pocas horas de que el Senado otorgara media sanción a la reforma laboral, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, detalló los principales ejes de la iniciativa y explicó qué modificaciones impactarán en vacaciones, indemnizaciones, cargas patronales y licencias por enfermedad.
En diálogo radial, el funcionario Uno de los aspectos más debatidos es la modificación en las licencias por enfermedad. “Lo que se hizo —yo lo llamo el tema de los abusos— tiene que ver con las licencias psiquiátricas y otras situaciones similares”, señaló el ministro.
La reforma laboral obtuvo media sanción en la madrugada de este jueves en el Senado. Foto: HCSN.
A partir de la reforma, cuando la enfermedad no esté vinculada con una acción directa del trabajador, el empleador deberá abonar el salario durante un período determinado, pero ya no al 100%, sino al 75%.
“Ahora bien, si, por ejemplo, te lastimaste jugando al fútbol —es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver— y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%“, explicó.
“La idea es que esto también apunta a reducir, si se quiere, las licencias que se volvían prácticamente eternas, porque en la práctica no implicaban ningún costo para la parte que ingresaba en ese esquema”, añadió.
En cuanto al fraccionamiento de vacaciones, Sturzenegger sostuvo que la reforma legaliza una práctica que ya existía como uso habitual. Por otra parte, se incorpora el llamado banco de horas, que permite una mayor flexibilidad en la distribución de la jornada laboral.
El ejemplo que brindó fue el de un trabajador que acuerda no prestar tareas los viernes para dedicar ese día a otra actividad. Bajo el nuevo esquema, esas horas podrán compensarse distribuyéndolas en el resto de la semana.
Esas horas compensadas no se considerarán extras, mientras que cualquier hora que exceda ese marco sí seguirá pagándose como hora extraordinaria, conforme a la normativa vigente.
“Esquizofrenia electoral”
Por otra parte, el dirigente de la CGT cargó contra el apoyo social que permitió al oficialismo ganar poder legislativo y facilitar la aprobación de la iniciativa.
Según Sola, el resultado tiene que ver con lo que definió como una “esquizofrenia electoral”, señalando que muchos votantes actúan por impulso en las urnas y luego se sorprenden por las consecuencias reales de esas decisiones.
En una entrevista radial, explicó que “la sociedad vota con emoción un domingo y el lunes te reclama con la razón”, argumentando que ese fenómeno político fue clave para que el proyecto oficialista consiga los votos necesarios en el Senado. A partir de esa lectura, afirmó que enfrentar el avance de la reforma requiere una respuesta organizada de su organización.