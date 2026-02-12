El curioso video con el que Patricia Bullrich celebró la media sanción de la reforma laboral

Patricia Bullrich compartió este jueves un video en sus redes sociales celebrando la media sanción que obtuvo en el Senado de la Nación el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el gobierno nacional.
La jefa de bloque de La Libertad Avanza publicó un llamativo audiovisual que la tiene como protagonista central de la aprobación de la iniciativa en el Senado. Además, destacó los beneficios y los nuevos institutos como el FAL.
El particular video retrata a la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanzad en diferentes momentos de la sesión en la Cámara alta que se extendió desde el mediodía del miércoles hasta la madrugada de este jueves y que derivó con la aprobación de la reforma laboral.
El material, de menos de un minuto, muestra a la exministra de Seguridad bajo el sugerente ritmo de Vogue de Madonna en distintos momentos de la jornada parlamentaria. Se la puede ver preparándose para ingresar al recinto, apretando la botonera, expresando su discurso y celebrando tras la votación final.
En la llamativa compilación de imágenes se puede ver tan solo por un segundo a la hermana del presidente y secretaria General de Presidencia Karina Milei, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Interior Diego Santilli, apostados sobre el palco central del recinto.
Además, Bullrich habló este jueves sobre los beneficios de la reforma laboral. “Es una ley muy importante, muy buena, que genera un equilibrio que hasta el día de hoy no lo teníamos” entre las empresas y los trabajadores, señaló la legisladora en declaraciones radiales.
Explicó que pese a haber aceptado desde el oficialismo modificaciones al texto original, “el corazón de la ley está intacto”, y señaló que los cambios que se introdujeron “tienen que ver con juntar una mayoría y lograr los votos necesarios para que la ley salga”.
“Tuvimos 42 votos a favor prácticamente en todos los artículos, lo que significa estar bastante por arriba de lo que se necesitaba, y esto da tranquilidad para saber que hay un margen para la sanción”, agregó.
“Es una ley muy importante, muy buena, que nos va a dar una oportunidad de acompañar con otras cosas, porque las normas laborales no crean empleo por sí, lo que hace esta ley facilitar que el empleador no piense que contratar un trabajador es ganarse un problema”, subrayó.
Bullrich destacó que el oficialismo logró aprobar “el corazón de la ley, que le da previsibilidad a los que trabajan y a las empresas, y genera instituciones nuevas como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que permite que las empresas puedan tener dinero para los pasivos laborales”.
“Dejamos bien en claro lo que es una indemnización, una por año, y eso es muy importante porque es una tradición en la Argentina, aunque hay países que no tienen indemnización”, añadió.
Además, recalcó que con el texto aprobado “generamos institutos nuevos, como el Banco de Horas, incorporamos el salario dinámico, modernizamos, adaptamos y generamos la posibilidad de una negociación colectiva en la que el ámbito menor prevalece sobre el mayor”.