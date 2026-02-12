Punto por punto: cuáles son los cambios que plantea la Reforma Laboral

Ya con el documento oficial del proyecto de ley de Modernización Laboral aprobado este jueves en la madrugada por el Honorable Senado de la Nación, se oficializa el avance de los cambios.
El Senado de la Nación votó a favor de la propuesta del gobierno nacional tras las 28 modificaciones acordadas. Ahora, el debate se mudará a DIputados.
Con una serie de modificaciones que sobrevivieron y otros 28 puntos que fueron acordados previamente entre el gobierno nacional y diferentes estratos opositores, el texto baja a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
El texto votado habilita la negociación de condiciones laborales a nivel de empresa por encima de los acuerdos sectoriales, introduce un tope a las indemnizaciones por despido y permite la creación de un banco de horas para compensar jornadas mayores con períodos de menor carga laboral. Además incorpora cambios en los períodos de prueba y en los regímenes de registración y sanciones por empleo no registrado.
Se fijó un límite en las indemnizaciones: la base de cálculo excluye aguinaldo y bonos, y el tope no podrá superar tres veces el salario promedio mensual previsto en el convenio colectivo aplicable. También se prevé la actualización por inflación más un 3% anual y la posibilidad de pago en cuotas según el tamaño de la empresa.
La iniciativa contempla la creación de Fondos de Asistencia Laboral administrados por entidades habilitadas, destinados a garantizar el pago de indemnizaciones mediante aportes obligatorios de los empleadores; estos fondos serían inembargables y operarían como respaldo financiero, sin cubrir la informalidad.
El proyecto modifica reglas sobre vacaciones, estableciendo el período entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de acuerdos escritos para otra fecha y fraccionamiento en tramos de siete días. En materia de jornada, permite compensaciones mediante bancos de horas sin superar los topes semanales legales y mantiene descansos mínimos de doce horas entre jornadas y 35 horas semanales de descanso.
En casos de enfermedad o accidente no vinculados al trabajo se definieron compensaciones que van del 50% al 75% del salario por entre tres y seis meses, según la naturaleza del hecho y la situación familiar del trabajador, con intervención prevista de una Junta Médica ante discrepancias en certificaciones.
El texto incluye un anexo para transferir progresivamente la competencia de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires y procura opciones para homologar acuerdos laborales ante autoridades, con límites en honorarios y mecanismos para reducir la reapertura de reclamos judiciales.
Para conseguir el respaldo en la Cámara Alta, el oficialismo incorporó múltiples cambios al proyecto original. En el recinto la votación quedó registrada con 42 votos a favor y 30 en contra, según el recuento publicado por la prensa.
Sectores sindicales y parte de la oposición cuestionaron que las modificaciones puedan fragmentar la negociación colectiva y debilitar protecciones ante cesantías, mientras que el gobierno defendió el paquete como una modernización que buscaría mayor flexibilidad y formalización del empleo.
La norma ahora debe ser debatida en la Cámara de Diputados, donde se aguarda un tratamiento intenso y negociaciones sobre eventuales modificaciones; en paralelo, la cobertura registró movilizaciones y enfrentamientos en las inmediaciones del Congreso que derivaron en detenciones durante la jornada.