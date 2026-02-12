Cómo votaron los senadores santafesinos la ley de modernización laboral

En una sesión maratónica que culminó en la madrugada de este jueves, el Senado de la Nación otorgó media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
La votación finalizó con 42 votos positivos y 30 negativos, a la espera de lo que suceda en Diputados.
El tablero final arrojó un contundente 42 a 30, superando el umbral de 37 votos necesarios y habilitando el giro a la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo buscará la sanción definitiva antes del 1° de marzo.
Los tres representantes de la provincia de Santa Fe tuvieron su voto dividido, pero acompañando la tendencia de sus respectivos bloques.
Acompañando la propuesta del gobierno nacional, los senadores del bloque de la Unión Cívica Radical del partido Juntos por el Cambio, Eduardo Galaretto y Carolina Losada, votaron a favor. En contra, llegó el voto de Marcelo Lewandowski del Frente de Todos dentro del bloque Unión por la Patria
El oficialismo logró abroquelar a su tropa de La Libertad Avanza y tejió una coalición heterogénea con el apoyo clave del PRO, la gran mayoría de la UCR y bloques provinciales como el Frente Renovador de la Concordia y Unidad Federal.
Votos Afirmativos (42)
El bloque del "Sí" reunió a libertarios, macristas, radicales y peronistas disidentes.
Votos Negativos (30)
El rechazo fue liderado por el kirchnerismo, acompañado por bloques provinciales patagónicos y del norte.