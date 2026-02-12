#HOY:

Aprobaron en el Senado nacional el proyecto de reforma laboral y ahora va a Diputados

Ocurrió tras el consenso del oficialismo con los legisladores opositores “dialoguistas” en una jornada completa de debate.

El recinto el Senado este miércoles antes de la votación. Crédito: SenadoEl recinto el Senado este miércoles antes de la votación. Crédito: Senado
El Honorable Senado de la Nación Argentina aprobó este jueves el proyecto de ley de Modernización Laboral tras la votación llevada a cabo en horas de la madrugada.

Tras un intenso debate de idas y vueltas en el recinto, el oficialismo plasmó en números los acuerdos alcanzados en las horas previas con la oposición “dialoguista” y entidades gremiales, confirmando las especulaciones de resultados.

“El tango se baila de a dos”, había escrito Patricia Bullrich en su cuenta de X el miércoles por la mañana y en su rol de presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social logró bailarlo junto a el PRO, la UCR, bloques provinciales y gremios como la CGT.

bullrichLa senadora Patricia Bullrich.

La sesión se extendió, como es habitual, ante el Plan de Labor Parlamentaria que otorga un máximo de 20 minutos por discurso a cada legislador y otros 40 para los cierres de bancadas.

La votación cerró con números finales de 42 votos a favor, 30 votos en contra.

Sesión de este miércoles en el Senado de la Nación. Crédito: SenadoSesión de este miércoles en el Senado de la Nación. Crédito: Senado.

Ahora, el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados de la Nación en busca de su sanción, donde se prevén posibles nuevas negociaciones ante un espectro más variado de legisladores.

Los cambios acordados

Las reformas que si sobrevivieron a la negociación previa fueron los cambios en indemnizaciones, el nuevo esquema de actualización de créditos laborales, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el proceso de registración laboral simplificada y digital, redefinición de beneficios sociales no remunerativos, habilitación del banco de horas (los convenios podrán fijar métodos de cálculo de la jornada máxima por promedio, siempre respetando descansos mínimos de 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales), reducción de cargas sociales, entre otros puntos destacados.

Sobre asambleas y huelgas, el texto también introduce limitaciones. Durante estos eventos, el trabajador no percibirá salario y se consideran infracciones graves afectar la libertad de quienes no participan de la medida de fuerza mediante amenazas o intimidación, bloquear o tomar un establecimiento y generar daños a personas o bienes de la empresa o de terceros, o retenerlos indebidamente.

Se introduce el concepto de "salario dinámico", que puede establecerse por tiempo o por rendimiento, incluyendo comisiones individuales o colectivas. Las remuneraciones podrán liquidarse en pesos, moneda extranjera o en especie.

En total, son 28 las modificaciones establecidas previamente entre las partes de cara al texto final del proyecto de ley de Modernización Laboral:

  • Se elimina la reducción en Ganancias. Desde diciembre, cuando ingresó la propuesta al Senado, las provincias alertaron sobre el impacto del capítulo fiscal de la reforma laboral que provocaba una baja de $ 1,9 billones en los fondos coparticipables. Finalmente se eliminó el artículo que impulsaba una reducción del 30 al 27% en las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas.
  • Seguirá por 2 años el aporte solidario a los gremios, aunque con un tope del 2%. En la actualidad hay gremios que cobran 4%.
  • Tampoco avanzó el artículo que rebajaba las cargas patronales para las obras sociales. Seguirán en 6%, y no en 5% como pretendía originalmente el proyecto original.
  • Las empresas seguirán siendo agentes de retención de las cuotas de afiliación sindicales.
  • La derogación de los estatutos y regímenes especiales será a partir de los 180 días desde la sanción de la ley.
  • Se mantiene el aporte obligatorio a las cámaras empresariales con un tope del 0,5%.
  • Se ratificó la bancarización desestimando las billeteras virtuales para el pago de los sueldos.
  • Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos sin causa. Un 2.5% irá para las pymes y el 1% para las grandes empresas.
  • Los juicios laborales se limitarán a considerar los salarios de los trabajadores, sin considerar aguinaldos y vacaciones. Se podrán pagar en 6 cuotas en el caso de las grandes empresas y en 12 las pymes.
  • Se amplían los servicios esenciales y trascendentales. La CGT no consiguió que se eliminara del proyecto la limitación del derecho de huelga por este concepto. Tampoco tuvo éxito con el artículo que establece que se deberá pedir autorización a la patronal para hacer una asamblea en los lugares de trabajo.
