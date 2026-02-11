El Senado aprobará la reforma laboral: cuáles son los 28 cambios acordados

El Senado debatirá este miércoles desde las 11 el proyecto de reforma laboral, una iniciativa para la cual el oficialismo hizo concesiones tanto a las empresas y a los gobernadores aliados como a la CGT, que resistió varios puntos del articulado.
El Gobierno se aseguró respaldo accediendo a modificaciones pedidas por los gobernadores, la CGT y las empresas. La votación en general llegaría a la medianoche.
En una sesión que se prevé extensa y que cuenta con quórum asegurado, el Plan de Labor Parlamentaria otorga un máximo de 20 minutos por discurso a cada legislador y otros 40 para los cierres de bancadas.
Patricia Bullrich, en el rol de miembro informante por ser la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, deberá leer las modificaciones al despacho que se firmó el pasado 18 de diciembre dentro del plazo de los 40 minutos.
El despacho revela que hay un total de 28 modificaciones, producto de la trabajosa negociación llevada a cabo y tal como la ex ministra anunció este martes en el Salón de las Provincias de la Cámara alta; aunque no se descartan cambios menores de redacción.
La Libertad Avanza llega al recinto con la garantía de que el Pro, la UCR y los representantes de las gobernaciones van a acompañar en el tablero. Una vez que la general se vote, se llevarán a cabo un total de 26 votaciones en particulares dirigidas a cada Título. Con optimismo, desde el oficialismo consideran que esto sucederá a la medianoche y que la sesión seguirá hasta las 2 de la madrugada.
Mientras tanto, en las afueras del Congreso, la CGT y diferentes organizaciones políticas opositoras al gobierno de Javier Milei van a permanecer movilizadas. Pese a que las fuerzas de seguridad desplegarán el Protocolo Antipiquetes para repeler los cortes de calle, varias arterias de la zona se verán afectadas por la presencia de los gremios.
- Se elimina la reducción en Ganancias. Desde diciembre, cuando ingresó la propuesta al Senado, las provincias alertaron sobre el impacto del capítulo fiscal de la reforma laboral que provocaba una baja de $ 1,9 billones en los fondos coparticipables. Finalmente se eliminó el artículo que impulsaba una reducción del 30 al 27% en las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas.
- Seguirá por 2 años el aporte solidario a los gremios, aunque con un tope del 2%. En la actualidad hay gremios que cobran 4%.
- Tampoco avanzó el artículo que rebajaba las cargas patronales para las obras sociales. Seguirán en 6%, y no en 5% como pretendía originalmente el proyecto original.
- Las empresas seguirán siendo agentes de retención de las cuotas de afiliación sindicales.
- La derogación de los estatutos y regímenes especiales será a partir de los 180 días desde la sanción de la ley.
- Se mantiene el aporte obligatorio a las cámaras empresariales con un tope del 0,5%.
- Se ratificó la bancarización desestimando las billeteras virtuales para el pago de los sueldos.
- Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos sin causa. Un 2.5% irá para las pymes y el 1% para las grandes empresas.
- Los juicios laborales se limitarán a considerar los salarios de los trabajadores, sin considerar aguinaldos y vacaciones. Se podrán pagar en 6 cuotas en el caso de las grandes empresas y en 12 las pymes.
- Se amplían los servicios esenciales y trascendentales. La CGT no consiguió que se eliminara del proyecto la limitación del derecho de huelga por este concepto. Tampoco tuvo éxito con el artículo que establece que se deberá pedir autorización a la patronal para hacer una asamblea en los lugares de trabajo.