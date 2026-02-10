Previo a la sesión de este miércoles

El mileísmo aceptó cambios en la Reforma Laboral y esperará para bajar fondos coparticipables

Con operaciones cruzadas entre la Nación y los gobernadores dialoguistas, finalmente se acordó hacer 28 modificaciones en el texto original de la modernización en el ámbito del trabajo que se empieza a tratar este miércoles en la Cámara alta.