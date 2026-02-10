El mileísmo aceptó cambios en la Reforma Laboral y esperará para bajar fondos coparticipables
Con operaciones cruzadas entre la Nación y los gobernadores dialoguistas, finalmente se acordó hacer 28 modificaciones en el texto original de la modernización en el ámbito del trabajo que se empieza a tratar este miércoles en la Cámara alta.
Bullrich, cabeza de la bancada libertaria, anunció en conferencia de prensa en el Congreso que dicha reducción queda postergada a la espera de que el Parlamento reformule un sistema integral de descenso tributario.
Este martes se desarrolló una nueva reunión de la Mesa Política en Casa Rosada. En ella volvieron a participar los popes de La Libertad Avanza liderados por Karina Milei (secretaria General de la Presidencia); el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el principal asesor gubernamental Santiago Caputo; el titular de la Cámara baja, Martín Menem; su primo y subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule’ Menem; la jefa del bloque violeta en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Del cónclave no se comunicó qué es lo que se había definido con respecto al tema que más resistencias generó entre los gobernadores acuerdistas, nos referimos a la baja fiscal de fondos coparticipables en materia de Ganancias a las sociedades comerciales. Los operadores oficialistas habían dejado circular –a modo de globo de ensayo- la posibilidad de segmentar la disminución del gravamen hacia adelante, mientras que los gobernadores rápidamente salieron a comunicar que habían sido notificados de que el apartado iba a ser retirado del escrito original. De hecho, varios mandatarios provinciales se mostraron de acuerdo con la propuesta de recibir -a modo de compensación- Aportes del Tesoro Nacional; Obra Pública y/o partidas discrecionales. Sin embargo, la comandancia libertaria no aceptó que tales giros quedaran comprometidos por escrito.
La Mesa Política volvió a reunirse este martes en Casa Rosada a las puertas del debate por la Reforma Laboral en el Senado.
Horas más tarde fue la propia Bullrich, cabeza de la bancada libertaria, quien anunció en conferencia de prensa en el Congreso que dicha reducción queda postergada a la espera de que el Parlamento reformule un sistema integral de descenso tributario. La funcionaria que hasta hace poco ocupó la cartera de Seguridad nacional expresó que la iniciativa del Poder Ejecutivo tiene por objetivo eliminar la industria del juicio, aclarando que –en todo caso- "los haya cuando tenga que haber o frente a una injusticia", pero fuera de la lógica que, según señaló, se viene dando hasta ahora.
Detalles de los cambios
En ese marco, enfatizó que el proyecto del mileísmo apela a un sistema bien claro de actualización de créditos laborales que tiene en cuenta el grado de contingencia de las empresas. Ahora será determinado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) + el 3%. Otro punto, es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), propuesto por integrantes de la UCR, que determina un 1% para grandes firmas y un 2,5% para Pymes, mini Pymes y medias, “que puede llegar a 1,5% para las de mayor porte al 3 por ciento”, y que será financiado con recursos de la ANSES. Esto se realizará con mecanismos de control de una comisión bicameral y la de previsión social.
Bullrich específico que, asimismo, habrá un registro laboral simplificado y digital para no tener contrapuntos en materia de las registraciones, algo en lo que trabajará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). También comunicó que se han delimitado los beneficios sociales -no remunerativos- para el trabajador (comedores, reintegros médicos, comedores, guarderías, útiles escolares, capacitación, etc.).
Bullrich, junto a los Senadores del Bloque LLA y sus aliados, presentó los cambios más importantes a la reforma laboral.
En referencia al Banco de Horas, la senadora puso como ejemplo cuando los padres quieren asistir al acto de jura a la bandera de su hijo, entonces deben pedir media jornada. Con la nueva ley, lo podrán hacer y después compensar ese tiempo sin perder el presentismo, “hoy lo pierden”, reforzó Bullrich. A la vez tocó el tema de las vacaciones, argumentando que los tres meses del verano eran un problema y ahora serían segmentadas (de aprobarse el proyecto), pudiendo incluir los períodos de descanso invernal. En esa línea, defendió la propuesta oficial resaltando que “damos condiciones para que puedan formalizar a los trabajadores”.
Acerca de los convenios aclaró que se hará una prelación, es decir que el acuerdo colectivo de trabajo de menor jerarquía –o por empresa- tendría prevalencia por encima del convenio mayor, o como se lo denomina ‘por actividad’. Esta opción busca descentralizar las negociaciones con la finalidad de permitir acuerdos más flexibles y adaptados a cada compañía.
En la rueda con el periodismo, la dirigente que fue presidenta del PRO y ahora pertenece a LLA, manifestó que son 28 las modificaciones consensuadas con la Unión Cívica Radical; Propuesta Republicana y varios partidos provinciales. Lo denominó “un gran acuerdo”, consignando que se trata de “un dictamen que llegó a buen puerto después de meses de trabajo”.
Tras la reunión de Labor Parlamentaria que tuvo lugar esta tarde en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel, Bullrich se mostró con los presidentes de otros bloques, tal el caso del radical Eduardo Vischi y Martín Göerling Lara del macrismo, entre otros. Ahora falta leer cómo queda establecido el texto final que mañana podría recibir media sanción y pasar rápidamente a Diputados.