Hacia las 40 horas de trabajo semanal

México: el Senado de la Nación dio media sanción a la reducción de la jornada laboral

La Cámara Baja dará “tratamiento inmediato” a la norma. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, solicitó que las comisiones escuchen “con respeto” a los sectores que deseen acercarse al proceso y no se “precipiten” al dictamen