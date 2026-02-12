México: el Senado de la Nación dio media sanción a la reducción de la jornada laboral
La Cámara Baja dará “tratamiento inmediato” a la norma. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, solicitó que las comisiones escuchen “con respeto” a los sectores que deseen acercarse al proceso y no se “precipiten” al dictamen
El pleno de la Cámara de Diputados de México en la sesión de este miércoles.
El pleno de la Cámara de Diputados de México aprobó este miércoles un acuerdo para que en cuanto llegue la reforma para ajustar la jornada de trabajo semanal a 40 horas, ésta se envié de inmediato a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Trabajo y Previsión Social.
La reforma para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se aprobó este miércoles en lo general y en lo particular en el Senado de la República con el aval de legisladores de fuerzas políticas de oposición.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Reuters.
Sin embargo, 15 legisladores de la oposición que votaron en contra del dictamen, acusaron que la reforma debería incluir de manera explícita que por cada cinco días de trabajo debería haber dos de descanso. Esto no se contempla en la reforma aprobada en la Cámara alta.
Mientras el Senado de la República se encontraba inmerso en la discusión de dicha reforma, en la Cámara de Diputados, se aprobó el acuerdo, para que en cuanto se reciba del Senado la Ley de las 40 horas, ésta se envié a las comisiones correspondientes para iniciar su proceso legislativo en San Lázaro.
Etapas de implementación de la nueva jornada laboral
La reforma laboral modifica el artículo 123 de la Constitución, para ajustar la jornada de trabajo de manera paulatina hasta 2030.
Es decir, en 2027 la jornada laboral bajará a 46 horas, en 2028 a 44 horas, en 2029 a 42 horas, para culminar en 2030 a 40 horas laborales. Todo eso sin disminución salarial ni la reducción de derechos de las y los trabajadores.
Este mismo miércoles, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, instruyó a la Comisión que no se precipite para elaborar el dictamen.
La reforma será progresiva.
“Ahora que nos llegue la minuta, la indicación del presidente de la Junta de Coordinación Política, su servidor, es que no precipiten el dictamen, que den el término legal y que escuchen las comisiones a quienes quieran venir: trabajadores, organizaciones sindicales o patronales. Vamos a escucharlos con respeto”, explicó.
Hasta el momento no se tiene prevista una reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Trabajo y Previsión Social para discutir la reforma de las 40 horas.