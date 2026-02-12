Desde que dejó atrás el modelo de Getulio Vargas

Brasil generó empleo con su reforma laboral de 2017 mientras la Argentina perdió puestos y productividad

Así lo expone un informe del Ieral. A pesar de que ambos países compartían problemas estructurales -economías cerradas, alta presión tributaria y regulaciones excesivas- el vecino país mejoró con la nueva norma y la contención del gasto.