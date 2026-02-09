Inédito

Empleo en la construcción: Santa Fe crece 2,9% mientras el país sigue en retroceso

Un informe del Observatorio Laboral provincial revela que, entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025, el empleo formal en la construcción cayó casi 9% a nivel nacional, pero aumentó en Santa Fe. La provincia ya recuperó los niveles previos gracias a un plan sostenido de obra pública y políticas de estímulo al trabajo registrado.