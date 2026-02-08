Tras los chispazos

Industriales exigen al Gobierno un programa productivo para hacer frente a la apertura comercial

Después de los choques con Techint y por el precio de la ropa, el titular de la UIA reclamó al Ejecutivo un programa que mejore competitividad y compense la liberalización del mercado. En tanto, el diputado Miguel Pichetto advirtió que la reforma laboral “no impactará” en una economía con recesión y salarios bajos.