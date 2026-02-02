ICA-SFE

La actividad económica santafesina volvió a caer en noviembre un 0,2%

El Índice Compuesto de Actividad Económica de Santa Fe (ICA-SFE) registró en noviembre de 2025 una nueva caída mensual del 0,2%. Según el informe elaborado por el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la economía provincial continúa en una fase contractiva que se extiende desde febrero, con señales de alerta en el mercado laboral y el consumo.