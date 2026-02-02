La actividad económica santafesina volvió a caer en noviembre un 0,2%
El Índice Compuesto de Actividad Económica de Santa Fe (ICA-SFE) registró en noviembre de 2025 una nueva caída mensual del 0,2%. Según el informe elaborado por el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la economía provincial continúa en una fase contractiva que se extiende desde febrero, con señales de alerta en el mercado laboral y el consumo.
El nivel de actividad no logra recomponerse
El documento señala que, “a pesar de contar con un escenario macroeconómicamente más ordenado y de expectativas favorables, la medición de noviembre muestra una nueva contracción de la economía santafesina”, evidenciando las dificultades para recomponer el nivel de actividad.
Señales de alerta en empleo y consumo
Uno de los aspectos que más preocupa a los analistas es la evolución del mercado de trabajo y del consumo. En términos de difusión sectorial, el informe advierte que continúan las caídas en el nivel de empleo y que la recuperación del salario real permanece estancada, lo que impacta directamente en la capacidad de consumo de los hogares.
Este escenario se refleja en indicadores clave como las ventas en supermercados, que cayeron un 0,8% mensual, y el patentamiento de automóviles, que registró una fuerte baja del 5,7%, confirmando la debilidad en la demanda de bienes durables.
Resultados dispares entre los indicadores
Durante noviembre, cinco de las ocho series que componen el ICA-SFE presentaron variaciones mensuales negativas, mientras que solo tres mostraron incrementos.
Entre los indicadores con desempeño positivo se destacaron: Demanda laboral, con un aumento del 5,0%, Recursos tributarios, que crecieron un 0,8%, Producción industrial, con una leve suba del 0,1%.
Por el contrario, registraron caídas: Puestos de trabajo (-0,1%), Consumo de cemento (-0,3%), Remuneración al factor trabajo (-0,6%), Ventas en supermercados (-0,8%), Patentamiento de automóviles (-5,7%).
Este comportamiento heterogéneo refleja una economía que muestra algunos signos aislados de mejora, pero que en su conjunto no logra consolidar una recuperación.
Variación interanual y continuidad de la fase contractiva
En términos interanuales, el índice coincidente de la provincia se ubicó en niveles prácticamente idénticos a los de noviembre de 2024, con una variación de -0,03%. Para el CES, este dato confirma la persistencia de la fase contractiva y evidencia que la economía real aún no logra revertir el sentido descendente.
A esto se suman las dificultades que enfrentan distintos sectores productivos, en un contexto marcado por una mayor apertura de importaciones, el aumento de los costos locales medidos en dólares y un nivel de demanda que continúa siendo insuficiente para sostener la actividad.
Perspectivas y expectativas para los próximos meses
De cara al corto y mediano plazo, el informe señala que las expectativas continúan puestas en la implementación de reformas legislativas orientadas a mejorar el clima de negocios y reducir distorsiones estructurales.
Estas medidas, de concretarse, podrían generar un entorno más favorable para la inversión y sentar las bases de una recuperación más sólida de la actividad económica provincial.
No obstante, el CES advierte que mientras no se consoliden mejoras sostenidas en el empleo, los salarios y el consumo, la economía santafesina continuará transitando un escenario de fragilidad, con riesgos de prolongar la actual fase de estancamiento.