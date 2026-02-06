El mercado prevé el doble de inflación que la proyectada en el Presupuesto

El Banco Central publicó este jueves el Relevamiento de Expectativas del Mercado. Las instituciones financieras que responden la encuesta proyectan que los precios subirán más del 20%, frente al 10,1% previsto por el Gobierno, aunque confirma un proceso de desinflación sostenido.
El informe, publicado el 5 de febrero de 2026 y elaborado con respuestas relevadas entre el 28 y el 30 de enero, tomó como base 45 participantes: 33 consultoras y centros de investigación —locales e internacionales— y 12 entidades financieras del país.
En el relevamiento, la mediana de las proyecciones ubicó la inflación de 2026 en 22,4% interanual (dic-26 contra dic-25), mientras que el grupo de quienes mejor proyectaron en el pasado (Top 10) la estimó en 24,5%. Es decir: el mercado no acompaña la meta del 10,1% incluida en el Presupuesto y marca distancia.
Inflación de enero
En el arranque del año, los participantes del REM estimaron una inflación mensual de 2,4% para enero (con una suba de 0,4 puntos respecto del relevamiento previo). El Top 10 también reportó 2,4% para ese mes (+0,3 puntos).
.
Para el IPC Núcleo, el diagnóstico fue prácticamente calcado: 2,4% mensual en enero para el total de participantes (+0,4 puntos) y 2,4% para el Top 10 (+0,3).
Cuando se mira el horizonte más largo, el propio cuadro de expectativas muestra que, para los próximos 12 meses, la mediana proyectó 21,0% de inflación interanual y el Top 10 23,3%. Y para el núcleo, en ese mismo período, 19,9% (mediana) y 22,2% (Top 10).
Tasas con salto en febrero
En el frente monetario, quienes participaron del REM pronosticaron una TAMAR (bancos privados) de 31,8% TNA para febrero (+4,3 puntos respecto del REM anterior), equivalente a una tasa efectiva mensual de 2,6%.
.
Desde allí, el sendero esperado por la mediana fue de baja gradual: 30,14% en marzo, 28,65% en abril, 27,60% en mayo, 26,15% en junio y 25,00% en julio. Para diciembre de 2026, el conjunto proyectó 22,4% nominal anual (TEM 1,8%), mientras el Top 10 ubicó 23,3%.
Dólar hacia diciembre
En el tipo de cambio nominal promedio mensual, la mediana de las proyecciones se ubicó en $1.475 por dólar para febrero de 2026, por debajo del REM anterior (-$39,7). La trayectoria esperada siguió con $1.502 en marzo, $1.526 en abril, $1.549 en mayo, $1.577 en junio y $1.604 en julio.
.
Para diciembre de 2026, el conjunto de participantes pronosticó $1.750/USD, lo que —según el propio informe— arroja una variación interanual esperada de 20,9%. En el Top 10, el tipo de cambio nominal promedio esperado para ese mes se ubicó en $1.752/USD.
Actividad y empleo
En materia de actividad, el REM estimó que el PIB ajustado por estacionalidad habría crecido 0,1% en el cuarto trimestre de 2025 respecto del tercero (-0,3 puntos vs el REM previo). Para 2026, el mercado proyectó una aceleración: 0,9% en el primer trimestre y 1,0% en el segundo, sin cambios respecto del relevamiento anterior.
En el promedio anual, para todo 2026 se espera un nivel de PIB real 3,2% superior al promedio de 2025 (Top 10: 2,7%). Y en empleo, la tasa de desocupación abierta para el cuarto trimestre de 2025 fue estimada en 6,7% de la PEA; para el cuarto trimestre de 2026, 6,6%. El Top 10, en ambos casos, sostuvo 6,7%.
Comercio exterior y balanza fiscal
En comercio exterior de bienes, el REM proyectó para 2026 exportaciones (FOB) por USD 91.885 millones e importaciones (CIF) por USD 80.710 millones, con un superávit comercial esperado de USD 11.175 millones.
En el plano fiscal, la proyección del resultado primario del Sector Público Nacional no Financiero se ubicó en un superávit de $16,0 billones para 2026, mientras el promedio del Top 10 lo colocó en $15,5 billones. Y un dato que, dicho rápido, pesa: ningún participante del relevamiento esperó un superávit primario inferior a $9,0 billones para este año.