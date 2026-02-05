Encarecimiento de la vacuna

Argentina diversifica el consumo de carnes: la aviar y porcina ganaron terreno en 2025

Los datos aportados por la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca reflejan variación en la ingesta de proteínas, destacando la carne de cerdo y pollo como dinamizadoras del total ante un menor incremento de la de vaca.