La ley de Modernización Laboral que reforma sin mirar la inteligencia artificial y la digitalización

Moderno proviene del latín modernus, que a su vez deriva del adverbio modo, el cual significa "hace poco", "recientemente" o "justo ahora". Con el paso de los siglos , especialmente a partir del Renacimiento, la palabra dejó de significar sólo "lo actual" para empezar a significar "lo nuevo" o "lo avanzado" en contraposición a lo antiguo o tradicional.
Si uno busca “lo nuevo" o "lo avanzado" en el plano laboral actualmente, las mayores discusiones se centran en el plano tecnológico, con una digitalización ya establecida hace años y un avasallamiento de la inteligencia artificial (IA) en casi todos los rubros.
Inteligencia artificial
El proyecto de la ley de Modernización Laboral, irónicamente, no menciona explícitamente ni implícitamente el término "inteligencia artificial" ni tampoco fue incluido en las 28 modificaciones establecidas durante las negociaciones previas con los “dialoguistas” que se llevaron su parte.
La sesión sí tuvo algunas intervenciones alusivas. La senadora por la provincia de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, del bloque Justicialista, manifestó: “¡Hace un mes y medio que venimos viendo que la Inteligencia Artificial ya pasó de ser una interfaz de preguntas y respuestas, y crea agentes que hacen cosas reales en la vida real! ¿Esta ley qué dice de eso? ¿Qué dice esta ley de modernización?”.
“La verdad es que el Gobierno es fantástico para la comunicación: moderna, IA y todo esto. Ahora, no hay nada en esta ley que atienda lo de la inteligencia artificial ni nada. La verdad es que no lo encuentro, y la leí toda”, expresó María Carolina Moisés por Jujuy de Convicción Federal.
Enrique Martín Goerling Lara del PRO por Misiones también hizo un comentario en relación: “La Inteligencia Artificial nos pasa por arriba. Cualquier información hoy está a la mano de todos en un teléfono celular. Habría que preguntarle a la Inteligencia Artificial qué va a pasar con el mundo del trabajo en el corto plazo o la cantidad de empleo que va a reemplazar, que ya lo está haciendo”, indicó sobre el cierre de su tiempo, pero votó igualmente a favor.
Lo que sí está
El texto sí introduce menciones a regulaciones fundamentales sobre la digitalización y el trabajo mediante plataformas tecnológicas o definiciones concretas preexistentes, pero que tampoco ocuparon un plano central en la disyuntiva.
El proyecto dedica un título completo (Título XII) a regular los servicios de movilidad y reparto que utilizan aplicaciones. La “Plataforma Tecnológica” se define como la persona jurídica que gestiona un "código ejecutable" en aplicaciones para conectar prestadores independientes con usuarios.
Sobre la transparencia de algoritmos se indica que los prestadores tienen derecho a conocer los criterios utilizados por las plataformas para su agrupación. Estos criterios deben expresarse en lenguaje claro y estar disponibles de forma digital.
Se establece la libertad de conexión, permitiendo al prestador aceptar o rechazar solicitudes a través de la aplicación según su conveniencia.
Las plataformas también deben garantizar instancias de atención a través de "operadores y/o recepcionistas" para que los prestadores obtengan justificaciones sobre decisiones que afecten su operatoria, evitando una gestión puramente automatizada.Proyecto de ley de Modernización Laboral