Tras la aprobación en la Cámara Alta

El oficialismo celebró el "triunfo histórico" de la reforma laboral en el Senado

El presidente Javier Milei calificó la votación como un paso fundamental para la reactivación económica. Clima de euforia en los despachos oficiales y festejos entre ministros y aliados en el Congreso.

Euforia en los pasillos del Congreso. Crédito: Reuters.
El Gobierno nacional vivió una jornada de júbilo tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado de la Nación.

Pasada la medianoche, una vez consolidado el resultado positivo en el recinto, el oficialismo dio rienda suelta a una celebración que combinó mensajes institucionales de fuerte tono político con gestos de distensión y unidad entre las figuras centrales de La Libertad Avanza y sus aliados estratégicos.

Desde la cuenta oficial de Javier Milei no tardó en reaccionar. El mandatario calificó el desenlace parlamentario como un hecho "histórico", señalando que esta reforma representa un "quiebre con décadas de estancamiento y un sistema que solo generaba pobreza". Para el Ejecutivo, este paso legislativo es la piedra angular para fomentar la inversión privada y la creación de empleo genuino.

El posteo en X de Javier Milei.El posteo en X de Javier Milei.

Minutos después de la votación, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en X donde celebró la media sanción como una herramienta para actualizar un sistema que "durante décadas expulsó a millones de argentinos del empleo formal".

El texto subraya que esta reforma marca el fin de la "industria del juicio" y devuelve la previsibilidad y libertad al mercado de trabajo, adaptándolo a los cambios tecnológicos actuales.

Asimismo, el presidente de la Nación agradeció a los senadores que "comprendieron el mandato expresado en las urnas" e instó a la Cámara de Diputados a realizar un tratamiento rápido de la medida para consolidar este cambio histórico.

Comunicado de la Oficina del Presidente vía X.Comunicado de la Oficina del Presidente vía X.

Euforia en los pasillos del Congreso

Mientras el tablero marcaba el final de la votación, el clima en las inmediaciones del Senado reflejaba el alivio oficialista.

En un video que circuló rápidamente por redes sociales, se pudo observar a las principales espadas políticas del Gobierno en un clima de camaradería. Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, encabezó los festejos junto a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Entre risas, abrazos y felicitaciones, se sumaron el vocero presidencial, Manuel Adorni, y figuras parlamentarias clave como el diputado de Pro, Diego Santilli, quien acompañó el proceso desde las gradas.

Esta imagen de unidad buscó enviar un mensaje de fortaleza política, mostrando un frente consolidado entre el núcleo duro de Milei y los sectores del Pro que garantizaron el éxito de la iniciativa.

Karina Milei reacts at a Senate session to discuss labor reforms proposed by Argentina's President Javier Milei's libertarian government to attract investment and revive growth, as unions say it would roll back workers' rights, in Buenos Aires, Argentina February 12, 2026. REUTERS/Cristina SilleEuforia en los pasillos del Congreso. Crédito: Reuters.

Lo que viene tras la sanción

Con la reforma laboral aprobada, el oficialismo se prepara para acelerar su reglamentación. Los ministros presentes en el Senado coincidieron en que este es el punto de partida para una serie de transformaciones estructurales.

Bullrich tuvo el discurso final y luego se procedió a la votación, que arrojó un triunfo: 42 votos a favor y 30 en contra.

La jornada cerró con una sensación de triunfo total en Balcarce 50. Para el Gobierno, haber destrabado la discusión laboral en la Cámara Alta representa su mayor éxito político desde el inicio de la gestión, consolidando un nuevo mapa de alianzas en el Congreso.

Reforma Laboral
Senado de la Nación
Javier Milei
Congreso Nacional
Twitter
Karina Milei
Patricia Bullrich
Cámara de Diputados de la Nación
Manuel Adorni
Diego Santilli
PRO
Gobierno nacional

