Incidentes en las inmediaciones del Congreso: gases, explosiones y detenidos

Una serie de incidentes se registraron en la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Congreso, donde organizaciones de izquierda que acompañaban el reclamo de los jubilados tiraron el vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad.
Los manifestantes tiraron el vallado, tiraron bombas Molotov e hirieron a efectivos policiales. Hasta el momento hubo 20 detenidos y 40 demorados. Para la primera línea del gobierno nacional son “delincuentes organizados”.
La movilización tenía lugar mientras en el Senado se debatía la reforma laboral, un proyecto rechazado por el peronismo y por organizaciones sindicales.
Guarecidos con bloques de madera, los manifestantes armaron bombas Molotov y enfrentaron a la Policía, que respondió con el camión hidrante y balas de goma. Por los incidentes hubo 20 detenidos y 40 demorados, según indicaron fuentes de la Policía de la Ciudad a los medios nacionales.
Todos fueron puestos a disposición de la Unidad flagrancia Este, donde la fiscal Malena Mercuriari avaló las detenciones.
Del mismo modo, tres policías fueron heridos, uno de ellos sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y fue trasladado al Hospital Italiano.
Los otros dos uniformados lastimados fueron por traumatismo en los miembros inferiores producto de los elementos arrojados por los manifestantes.
El efectivo con traumatismo de cráneo recibió el golpe de una maceta arrojada desde un edificio en Solís y Alsina.
Un video registrado durante los incidentes expuso el momento en que un grupo de manifestantes arma y lanza un artefacto incendiario casero contra el cordón policial.
En las imágenes pudo observarse a varias personas resguardadas detrás de maderas y estructuras improvisadas mientras preparan el elemento, que luego es encendido y arrojado en dirección a los efectivos.
El primer cordón de seguridad correspondía a la Policía Federal, mientras el segundo y tercero corría por cuenta de la Policía de la Ciudad.
Vallas dañadas, veredas rotas, restos de proyectiles y cartelería incendiada fueron parte del panorama que dejaron los incidentes en la Plaza Congreso, que derivó en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
En paralelo, se mantiene un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Palacio Legislativo, mientras se evalúan los daños materiales y no se descarta que continúen las actuaciones judiciales por los hechos ocurridos durante la jornada.
Julian Catalano – Atentado, resistencia y lesiones.
Masilla Francisco – Atentado, resistencia y lesiones.
Tripolli – Incendio.
Olvera Marcelo – Incendio.
Nicolás Viña – Atentado, resistencia y lesiones.
Adrián Jorge Montiel – Tentado y resistencia a la autoridad.
Carlos Agusto Ruiz – Atentado, resistencia a la autoridad y daños.
Juan Manuel Reichenbach – Atentado y resistencia a la autoridad.
Maximiliano Javier Melgar – Atentado y resistencia a la autoridad.
Gastón Ezequiel Reyes – Atentado y resistencia a la autoridad.
Raúl Alberto Bande – Atentado y resistencia a la autoridad.
Jorge Euclides Nieto – Atentado y resistencia a la autoridad.
Lila Amanto – Incendio.
Claudio Garro – Incendio.
Ayelén Portale – Incendio.
Sabina Neuman – Incendio.
Leonidas Orquera – Incendio.
Corina González – Incendio y otros estragos.
Félix Américo Maldonado – Incendio y otros estragos.
Agustín Sánchez Tomás – Pedido de Captura Ley de Drogas
Mientras, la primera línea del Gobierno nacional calificó este miércoles de “delincuentes organizados” a los manifestantes que ocasionaron incidentes.
“A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan”, expresó el presidente Javier Milei.
A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan...— Javier Milei (@JMilei) February 11, 2026
MAGA.
Fin. https://t.co/4Sc6d1c8Ag
“Estos no son defensores de los trabajadores, son delincuente organizados. Esto es lo que se termina en la Argentina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio”, expresó el ministro del Interior, Diego Santilli, desde sus redes sociales.
Por su parte, la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, consideró que “el único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza”.
El único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 11, 2026
La excusa es la protesta; el objetivo, el desorden.
Debatan y "ganen" en el Congreso.
En la calle, la ley y el orden se respetan. pic.twitter.com/UzidlW1xnG
“La excusa es la protesta; el objetivo, el desorden. Debatan y ‘ganen’ en el Congreso. En la calle, la ley y el orden se respetan”, subrayó.