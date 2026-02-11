#HOY:

Cortes e incidentes: qué sucede frente al Congreso mientras se debate la reforma laboral

Las manifestaciones se concentran de forma masiva desde las 15 horas en inmediaciones de la plaza de la sede legislativa de la ciudad de Buenos Aires.

Imagen ilustrativa. Manifestaciones en inmediaciones del Congreso.Imagen ilustrativa. Manifestaciones en inmediaciones del Congreso.
Por: 

Una serie de incidentes se registraban en la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación en la ciudad de Buenos Aires, donde organizaciones de izquierda que acompañaban el reclamo de los jubilados tiraron el vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad.

La movilización tenía lugar mientras en el Senado se debatía la reforma laboral, un proyecto rechazado por el peronismo y por organizaciones sindicales como la CGT y las dos CTA.

Imagen ilustrativa. Manifestaciones en inmediaciones del Congreso.Imagen ilustrativa. Manifestaciones en inmediaciones del Congreso.

El primer cordón de seguridad correspondía a la Policía Federal, mientras el segundo y tercero corría por cuenta de la Policía porteña.

Cortes de tránsito y operativo

El Senado debate desde las 11 horas el proyecto de reforma laboral y estarán restringidos los accesos en los alrededores de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN). Hay vallados y estará restringido el acceso en:

  • Avenida Entre Ríos y Alsina
  • Avenida Rivadavia y Av. Callao
  • Avenida Rivadavia y ⁠Ayacucho
  • ⁠Combate de los Pozos y Alsina
Los cortes en el tránsito.Los cortes en el tránsito.

En tanto, los ingresos a la HCDN durante este miércoles son:

  • Riobamba y Bartolomé Mitre: acceso y salida peatonal y cocheras.
  • Sarandí e Hipólito Yrigoyen: salida peatonal y cocheras.

El Gobierno dispuso para este miércoles un fuerte operativo de seguridad, que incluye a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria durante el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral que impulsa La Libertad Avanza (LLA).

El Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Alejandra Monteoliva, aplicará ‘Protocolo Antipiquetes’, a pesar de que la Justicia Federal declaró su nulidad.

Desde la cartera aseguraron que se “buscará garantizar la libre circulación” de los ciudadanos y que se impedirá el corte total de calles y avenidas circundantes. También remarcaron que el despliegue de efectivos tendrá como objetivo principal custodiar el palacio legislativo y sus alrededores: Avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Avenida Entre Ríos -su continuación Callao - y Riobamba).

