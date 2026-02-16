La CGT convocó a un paro general durante el tratamiento de la reforma laboral en Diputados

La Confederación General del Trabajo (CGT) definió este lunes activar una huelga general sin movilización para el día en que se trate el proyecto de reforma laboral en la Honorable Cámara de Diputados.
La fecha depende de la agenda legislativa. Sería el cuarto paro contra la gestión de Javier Milei.
La Confederación General del Trabajo (CGT) definió este lunes activar una huelga general sin movilización para el día en que se trate el proyecto de reforma laboral en la Honorable Cámara de Diputados.
Por cuestiones de agenda legislativa y protocolos, el debate en la Cámara Baja aún no tiene fecha exacta y podría ser este jueves o el miércoles 25, dejando en “veremos” la jornada de paro.
El paro general de la CGT, el cuarto contra la gestión de Javier Milei, tendría la adhesión total de los gremios del transporte.
“Están dadas las condiciones y se vienen generando consensos colectivos hacia una huelga nacional”, afirmó ayer Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio), que asumió la conducción de la CGT el año pasado, junto a Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros).
Los cotitulares de la CGT, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola(Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) decidieron llevar a cabo un encuentro de manera virtual desde las 11.
Uno de los cotitulares de la central, Cristian Jerónimo, había señalado hace unos días que “están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”.
De hecho, muchos sindicalistas sostienen que ya no es suficiente con salir a la calle para expresar su oposición al proyecto del gobierno, y pidieron expresamente medidas más duras.