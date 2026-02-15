#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Contra la Reforma Laboral

La CGT adelanta su reunión para este lunes y planifica un paro general

La cúpula de la central obrera se reunirá virtualmente este lunes a las 16. Los dirigentes analizan una medida de fuerza para la próxima semana, en coincidencia con el inicio del debate del proyecto en la Cámara de Diputados.

Con este adelantamiento, la cúpula busca dar un mensaje de unidad y evitar que la iniciativa del paro quede en manos de sectores externos a la conducción oficial. REUTERS/Tomas CuestaCon este adelantamiento, la cúpula busca dar un mensaje de unidad y evitar que la iniciativa del paro quede en manos de sectores externos a la conducción oficial. REUTERS/Tomas Cuesta
Seguinos en
Por: 

El clima de confrontación entre el sindicalismo y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo de urgencia. La decisión de los cotitulares de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Vidrio), de adelantar el encuentro de consejo directivo responde a la presión de diversos sectores gremiales que consideran que las movilizaciones callejeras ya no son suficientes para frenar la Reforma Laboral en el Congreso.

Mirá tambiénLa “presión de los gobernadores” también evitó mayores recortes de recursos para la Nación

El foco del conflicto: salarios y licencias

Tras obtener la media sanción en el Senado, el proyecto comenzará a tratarse en la Cámara de Diputados. Entre los puntos que mayor rechazo generan, se destaca un artículo que permitiría reducir el salario de los trabajadores entre un 25% y un 30% en caso de licencia médica. Asimismo, a la central obrera le preocupa el impacto en las indemnizaciones, la jornada laboral, las vacaciones y la regulación del derecho de huelga.

General Secretary of Argentina's General Confederation of Labor (CGT) Jorge Sola speaks during a demonstration against the government's proposed labour law reform, at Plaza de Mayo in Buenos Aires, Argentina, December 18, 2025. REUTERS/Tomas CuestaJorge Sola, secretario general de la CGT. REUTERS/Tomas Cuesta

Miércoles o jueves, los días clave

En el encuentro virtual del lunes se terminará de pulir la estrategia. Según trascendió, la intención de los sectores más duros es concretar la medida de fuerza el mismo día en que el debate llegue al recinto, barajándose como fechas tentativas el miércoles 18 o el jueves 19 de febrero.

Con este adelantamiento, la cúpula busca dar un mensaje de unidad y evitar que la iniciativa del paro quede en manos de sectores externos a la conducción oficial.

Demonstrators attend a protest organised by Argentina's General Confederation of Labor (CGT) against the government's proposed labour law reform, at Plaza de Mayo in Buenos Aires, Argentina, December 18, 2025. REUTERS/Tomas CuestaManifestantes en protesta organizada por la CGT contra la reforma laboral propuesta por el gobierno. REUTERS/Tomas Cuesta

Instancia crítica y transporte

Los dirigentes coinciden en que el debate en Diputados representa una instancia crítica que afecta directamente la estructura del convenio colectivo y los derechos adquiridos en materia de cese laboral. Además del rechazo a la quita salarial por enfermedad, monitorean las modificaciones en las multas por falta de registro laboral, punto que consideran una "invitación a la precarización".

Finalmente, desde la cúpula sindical se ha dejado trascender que el éxito del paro dependerá de la adhesión de los gremios del transporte, quienes ya manifestaron malestar por el impacto de la reforma en sus regímenes especiales. La reunión definirá si se opta por una huelga total de 24 horas o una movilización con cese parcial, buscando influir en los legisladores antes de la votación definitiva.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
CGT
Reforma Laboral
Argentina
Cámara de Diputados de la Nación

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro