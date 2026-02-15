La CGT adelanta su reunión para este lunes y planifica un paro general
La cúpula de la central obrera se reunirá virtualmente este lunes a las 16. Los dirigentes analizan una medida de fuerza para la próxima semana, en coincidencia con el inicio del debate del proyecto en la Cámara de Diputados.
Con este adelantamiento, la cúpula busca dar un mensaje de unidad y evitar que la iniciativa del paro quede en manos de sectores externos a la conducción oficial. REUTERS/Tomas Cuesta
El clima de confrontación entre el sindicalismo y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo de urgencia. La decisión de los cotitulares de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Vidrio), de adelantar el encuentro de consejo directivo responde a la presión de diversos sectores gremiales que consideran que las movilizaciones callejeras ya no son suficientes para frenar la Reforma Laboral en el Congreso.
Tras obtener la media sanción en el Senado, el proyecto comenzará a tratarse en la Cámara de Diputados. Entre los puntos que mayor rechazo generan, se destaca un artículo que permitiría reducir el salario de los trabajadores entre un 25% y un 30% en caso de licencia médica. Asimismo, a la central obrera le preocupa el impacto en las indemnizaciones, la jornada laboral, las vacaciones y la regulación del derecho de huelga.
Jorge Sola, secretario general de la CGT. REUTERS/Tomas Cuesta
Miércoles o jueves, los días clave
En el encuentro virtual del lunes se terminará de pulir la estrategia. Según trascendió, la intención de los sectores más duros es concretar la medida de fuerza el mismo día en que el debate llegue al recinto, barajándose como fechas tentativas el miércoles 18 o el jueves 19 de febrero.
Manifestantes en protesta organizada por la CGT contra la reforma laboral propuesta por el gobierno. REUTERS/Tomas Cuesta
Instancia crítica y transporte
Los dirigentes coinciden en que el debate en Diputados representa una instancia crítica que afecta directamente la estructura del convenio colectivo y los derechos adquiridos en materia de cese laboral. Además del rechazo a la quita salarial por enfermedad, monitorean las modificaciones en las multas por falta de registro laboral, punto que consideran una "invitación a la precarización".
Finalmente, desde la cúpula sindical se ha dejado trascender que el éxito del paro dependerá de la adhesión de los gremios del transporte, quienes ya manifestaron malestar por el impacto de la reforma en sus regímenes especiales. La reunión definirá si se opta por una huelga total de 24 horas o una movilización con cese parcial, buscando influir en los legisladores antes de la votación definitiva.