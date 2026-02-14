Ganancias se sostiene en la reforma laboral

La “presión de los gobernadores” también evitó mayores recortes de recursos para la Nación

El Senado redujo parcialmente las bajas de impuestos y cargas patronales contenidos en el proyecto original de la Casa Rosada. Y dispuso que las Pymes -los mayores empleadores del país- tendrán más reducciones del costo laboral que las grandes empresas.