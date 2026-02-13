Clima de transición

Con la industria en baja, Caputo busca blindar la reforma laboral con la UIA

Tras la aprobación del proyecto en el Senado y con una actividad que cerró el año con caída en la producción, el ministro de Economía se reunió con la conducción de la Unión Industrial Argentina para alinear apoyo político y discutir competitividad, impuestos y reactivación.