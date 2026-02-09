Los requisitos para blanquear, paso a paso

El gobierno nacional busca que los "dólares del colchón" aceleren la aletargada economía

Los requisitos cuantitativos y cualitativos del régimen, la declaración jurada para acceder al beneficio, qué no podrán hacer Arca y Afip "hacia atrás" con la reglamentación de la "inocencia fiscal". Un activo de hasta US$ 300 mil millones se pone en juego en la economía nacional. El riesgo para los monotributistas.