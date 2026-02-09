Blanqueo permanente

Se reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal

El Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el decreto que reglamenta la Ley de Inocencia Fiscal y establece un régimen denominado “blanqueo popular permanente”, con el objetivo de facilitar la formalización de activos no declarados y modificar las reglas de control del fisco hacia adelante.