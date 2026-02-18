#HOY:

Cerró el fabricante de neumáticos Fate y despidió a 920 trabajadores

La noticia se dio a conocer este lunes con un cartel en el ingreso a la fábrica. La actividad se había sostenido a lo largo de 80 años.

Imagen ilustrativa.Imagen ilustrativa.
La empresa argentina fabricante de neumáticos Fate anunció su cierre definitivo de manera inmediata y despedirá a 920 empleados.

El comunicado de la compañía informó que “Fate S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires".

La planta que dejará de estar operativa es la mayor del país y tenía una capacidad productiva que superaba los cinco millones de neumáticos por año. El cierre se da en un contexto de crisis para la industria afectada por la apertura comercial que generó un mayor impacto de las importaciones.

Imagen ilustrativa.Imagen ilustrativa.

Al explicar los motivos de la decisión, la firma expresó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.

El comunicado en cuestión es un cartel ubicado en el ingreso a la planta, el cual fue la primera noticia que recibieron los 920 empleados del cierre de la actividad y de su puesto laboral.

La empresa propiedad de la familia Madanes Quintanilla remarcó que no se trata de un concurso preventivo de acreedores ni se contempla una reestructuración o un plan de salvataje, sino que es un cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente.

Las manifestaciones previas

La empresa de neumáticos Fate atravesó en la instancia un creciente conflicto con sus trabajadores por reclamos de aumento salarial tras 11 meses sin actualizaciones que derivaron en suspensiones para referentes de las protestas.

Imagen ilustrativa.Imagen ilustrativa.

Los empleados de la planta que la firma tiene en San Fernando expresaron en noviembre pasado su malestar durante toda una semana mediante un escrito a las autoridades empresarias, asambleas y una denuncia ante la Secretaría de Trabajo nacional.

En el escrito presentado por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) a la gerencia de relaciones laborales, expresaron que “los trabajadores de Fate, quienes hace años venimos brindando nuestro esfuerzo en cada jornada laboral, reclamamos a la patronal de Fate terminar con el silencio sobre la negociación salarial impuesto por ella misma, el cual implica en los hechos un intento de rebaja salarial”.

Actividad económica
Buenos Aires

