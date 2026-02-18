¿Quién paga la cobertura social ?

Las enfermedades no laborales son la mayor causa del ausentismo en el país

El Senado bajó de 12 a 3 o 6 meses el piso de la cobertura salarial -con recortes- del trabajador enfermo, y abrió la polémica. En el país, el ausentismo afecta al 60% de las empresas. En países desarrollados el costo del trabajador ausente se paga mediante un seguro financiado por las empresas. Los casos de Uruguay y los “nórdicos”.