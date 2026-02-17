Tras los incidentes en el Congreso, Seguridad estudia nuevos controles en protestas

Luego de los disturbios del miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso, el Gobierno abrió una nueva discusión sobre el control de manifestaciones. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que su cartera estudia medidas para “endurecer” el operativo en marchas.
En declaraciones radiales, la funcionaria mencionó desde revisiones de mochilas hasta eventuales restricciones sobre banderas y sus mástiles, a los que describió como elementos que podrían convertirse en objetos de agresión.
“En carpeta” tras la protesta por la reforma laboral
Monteoliva vinculó el análisis a lo ocurrido durante la movilización mientras el Senado debatía la reforma laboral, cuando se registraron choques entre fuerzas de seguridad y grupos de manifestantes, con heridos y detenidos.
La ministra sostuvo que se busca “mirar de qué manera” se pueden aplicar “otro tipo de controles” sin poner en riesgo a nadie, en el marco del protocolo vigente para protestas.
Mochilas y banderas, en el centro del debate
El punto más comentado fue la posibilidad de revisar mochilas, una medida que, de avanzar, sumaría un filtro adicional en los accesos y en la dinámica de cada concentración. En Seguridad señalaron que todavía se trata de alternativas “bajo estudio”.
En la misma línea, Monteoliva puso el foco en los palos de banderas y su posible uso como “flechas” o armas arrojadizas. En su entorno remarcan que el objetivo sería prevenir incidentes sin afectar la integridad de los participantes.
Lo que viene: definiciones y reacción política
Por ahora, no hubo precisiones sobre plazos, alcance ni forma de implementación. La discusión, sin embargo, ya sumó repercusión pública porque toca un tema sensible: el equilibrio entre seguridad, orden público y derecho a la protesta.
En el oficialismo creen que la secuencia del miércoles dejó argumentos para revisar protocolos y procedimientos. Desde sectores opositores y organizaciones sociales, en cambio, se anticipa resistencia ante cualquier medida que limite símbolos o mecanismos tradicionales de movilización.