Apertura de sesiones en Santa Fe: Losada destacó el inicio anticipado y adelantó agenda nacional

La senadora nacional Carolina Losada se refirió a la apertura de sesiones en Santa Fe y destacó el adelantamiento del calendario legislativo, al tiempo que vinculó el escenario provincial con los debates que se vienen en el Congreso de la Nación Argentina.
En ese marco, subrayó la importancia de comenzar el trabajo parlamentario más temprano y anticipó que los próximos meses estarán marcados por discusiones sensibles en el plano nacional.
Apertura anticipada
Losada celebró que la actividad legislativa comience antes que en años anteriores. Según señaló, el nuevo esquema representa un cambio positivo en el funcionamiento institucional. “Celebro muchísimo esta nueva situación”, expresó, al considerar que iniciar el trabajo parlamentario a esta altura del año permite ordenar mejor la agenda política.
En relación con el discurso de apertura, la legisladora sostuvo que espera definiciones claras sobre el rumbo de la gestión.
A su entender, más allá del repaso de logros o de lo realizado, lo más relevante será conocer la “hoja de ruta” para los próximos dos años. Desde su mirada, ese mensaje debe ofrecer lineamientos concretos que permitan anticipar prioridades y orientar el trabajo legislativo.
La senadora consideró que este tipo de instancias institucionales no solo marcan el inicio formal del período ordinario, sino que también funcionan como una señal política hacia la ciudadanía y los distintos poderes del Estado.
Por eso, remarcó que el discurso del Ejecutivo es clave para entender el rumbo de la gestión y el tipo de iniciativas que llegarán a la Legislatura.
Debate nacional: imputabilidad y reforma laboral
Más allá del plano provincial, Losada puso el foco en los temas que se discutirán en el Senado de la Nación Argentina. Uno de ellos será el tratamiento del proyecto sobre la baja de la edad de imputabilidad, que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.
La legisladora explicó que el proyecto recién ingresó al Senado y que se encuentra en etapa de análisis, aunque adelantó su postura general. Señaló que con el paso del tiempo modificó su posición sobre el tema y que hoy considera necesario debatir una reducción de la edad de imputabilidad.
Según argumentó, la realidad social cambió y existen casos de menores muy jóvenes involucrados en delitos graves.
No obstante, aclaró que la medida por sí sola no resolverá el problema de la inseguridad. En ese sentido, planteó que debe formar parte de un paquete más amplio de leyes.
Entre ellas, mencionó iniciativas orientadas a penalizar con mayor dureza a los adultos que utilizan a menores para delinquir, una propuesta que impulsa desde hace varios años.
La senadora explicó que, sin un abordaje integral, existe el riesgo de que las organizaciones criminales adapten sus estrategias.
“Si solo se baja la edad, buscarán chicos más chicos”, advirtió, al insistir en que el enfoque debe incluir prevención, educación y sanciones más severas para quienes promueven el delito infantil.
Otro eje que mencionó fue la reforma laboral, un tema que también genera fuerte debate en el Congreso. Losada recordó que votó a favor del proyecto y consideró que podría haber cambios durante su tratamiento legislativo.
En ese punto, señaló que es razonable que ambas cámaras revisen las iniciativas y escuchen distintas posturas antes de avanzar.
A su entender, se trata de leyes “sensibles y fuertes”, por lo que es esperable que sufran modificaciones. No obstante, expresó su deseo de que las reformas avancen con rapidez, especialmente aquellas orientadas a reducir la informalidad laboral.
Desde su mirada, facilitar el paso del trabajo en negro al empleo formal beneficiaría tanto a los trabajadores como al sistema económico en general.
Finalmente, la senadora planteó que el ritmo de estas reformas dependerá en gran medida del Poder Ejecutivo nacional. Consideró que el impulso político será determinante para acelerar los tiempos legislativos y lograr que las iniciativas se traduzcan en cambios concretos.