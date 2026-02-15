Paco Garibaldi destacó el adelanto de la apertura de sesiones en Santa Fe y marcó prioridades: seguridad y producción

El senador provincial Julio Paco Garibaldi se refirió a la apertura de sesiones ordinarias en la provincia y valoró el adelanto del inicio del período legislativo, que ya no se realizará el 1° de mayo.
El senador provincial celebró el cambio en el calendario legislativo tras la reforma constitucional y anticipó los ejes que espera en el mensaje del Ejecutivo: seguridad, economía, educación y deportes como pilares para este año.
En ese sentido, recordó que el cambio fue impulsado tras la reforma constitucional y remarcó que la modificación busca ordenar el funcionamiento institucional y adecuarlo a estándares más modernos.
Garibaldi expresó su satisfacción por el nuevo esquema y recordó que desde el año pasado planteaban la necesidad de dejar atrás la fecha tradicional. “Ojalá que sea el último”, dijo en referencia al anterior inicio en mayo, al tiempo que subrayó que la provincia debía actualizar sus tiempos institucionales.
Según explicó, si bien existían sesiones extraordinarias antes de esa fecha, el comienzo formal del período ordinario resultaba tardío.
Para el legislador, el cambio representa un paso hacia una organización más eficiente. Consideró que iniciar las sesiones antes permite planificar mejor el trabajo parlamentario y acompañar con mayor celeridad las necesidades de la gestión.
En esa línea, sostuvo que el objetivo es “que sea como tiene que ser”, en alusión a la necesidad de alinear el funcionamiento legislativo con el ritmo de la agenda pública.
Además, remarcó que la apertura de sesiones tiene un fuerte componente simbólico e institucional. Según señaló, es el momento en que el Poder Ejecutivo traza sus principales lineamientos y envía señales claras al resto de los poderes y a la sociedad.
Por eso, afirmó que existe una expectativa particular en torno a los mensajes que se transmiten en esa instancia.
De cara al nuevo período, Garibaldi indicó que aguarda definiciones sobre las líneas de trabajo que marcarán el rumbo de la provincia durante el año. Entre los temas centrales, mencionó dos ejes históricos que, a su entender, siguen siendo prioritarios: la seguridad y la producción.
En relación con la seguridad, sostuvo que se trata de una problemática que requiere respuestas concretas a nivel provincial. Consideró que es uno de los temas más sensibles para la ciudadanía y que demanda políticas sostenidas en el tiempo.
En ese sentido, expresó su expectativa de que el Ejecutivo plantee iniciativas que permitan avanzar en soluciones estructurales.
En cuanto a la economía, reconoció que está atravesada por el contexto nacional, pero afirmó que la provincia tiene margen de acción. Señaló que Santa Fe puede impulsar herramientas propias para fortalecer la producción y acompañar a los sectores que generan empleo.
Desde su mirada, el desarrollo económico debe pensarse de manera integral, contemplando tanto el entramado productivo como las políticas públicas que lo acompañan.
El senador también sumó otros aspectos que considera fundamentales para la agenda legislativa. Entre ellos, destacó la educación y el deporte, especialmente en lo vinculado a las nuevas generaciones. Según explicó, invertir en estos ámbitos tiene impacto no solo en los más jóvenes, sino en el conjunto de la sociedad.
Garibaldi planteó que el fortalecimiento de la educación es clave para el futuro de la provincia, mientras que el deporte puede funcionar como una herramienta de inclusión social y prevención. En esa línea, señaló que ambas áreas deben formar parte de una mirada más amplia sobre el desarrollo social.
En el plano institucional, el legislador consideró que la apertura de sesiones también será una instancia para conocer qué proyectos enviará el Ejecutivo a la Legislatura y cuáles serán las prioridades en materia normativa.
Desde la Cámara de Senadores de Santa Fe, anticipó, se analizarán las iniciativas con el objetivo de darles tratamiento y acompañar aquellas que resulten beneficiosas para la provincia.
Finalmente, Garibaldi insistió en que el inicio de un nuevo período legislativo representa una oportunidad para renovar compromisos y ordenar la agenda pública.
Con el nuevo calendario ya en marcha, sostuvo que la expectativa está puesta en consolidar un trabajo coordinado entre los poderes del Estado que permita dar respuestas concretas a las demandas de la ciudadanía de provincia de Santa Fe.
De este modo, el senador resumió el espíritu de la nueva etapa institucional: un comienzo anticipado que, según afirmó, no solo implica un cambio de fecha, sino también la posibilidad de encarar el año con mayor previsibilidad y con prioridades claras en materia de seguridad, desarrollo productivo y políticas sociale