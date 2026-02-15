Goity anunció ley educativa en Santa Fe: aprendizajes, rol del Estado y reforma tras la nueva Constitución

La apertura del año legislativo en Santa Fe llega con un condimento inédito: la provincia inicia su actividad institucional bajo una nueva Constitución. En ese marco, el ministro de Educación, José Goity, confirmó que el Gobierno ya trabaja en una futura ley educativa que adapte el sistema a los cambios constitucionales.
El funcionario explicó que la reforma no parte de cero. Según señaló, desde diciembre de 2023 la gestión provincial impulsa transformaciones que ahora encuentran respaldo en el nuevo marco normativo. En ese sentido, sostuvo que el texto constitucional incorpora definiciones centrales que obligan a repensar la política educativa.
Entre los puntos que destacó, mencionó la reafirmación del rol del Estado como actor indelegable en la organización del sistema. Para Goity, la Constitución deja claro que el Estado debe conducir, financiar y rendir cuentas sobre el funcionamiento de la educación pública.
También subrayó que la educación es reconocida simultáneamente como un derecho individual y como un bien social. Según explicó, esa doble dimensión marca una orientación clara para cualquier futura legislación y fija responsabilidades concretas para el gobierno provincial.
Una Constitución que pone el foco en los aprendizajes
El ministro remarcó que uno de los cambios más novedosos es que el nuevo texto establece la obligación estatal de garantizar el derecho a la educación en base a los aprendizajes. Para el funcionario, este punto introduce una lógica distinta a la de marcos legales anteriores.
En esa línea, sostuvo que la Constitución obliga a implementar evaluaciones que permitan medir resultados y rendir cuentas a la sociedad. Según explicó, este principio deberá reflejarse en una futura ley que ordene el sistema en función del desempeño educativo y no sólo de su estructura.
Goity planteó que el desafío es construir una legislación “de futuro”. A su entender, muchas normas educativas anteriores se limitaron a consolidar el presente, cuando justamente el presente del sistema requiere transformaciones profundas.
Por eso insistió en que el debate no debe ser conservador ni meramente administrativo. El objetivo, dijo, es diseñar una ley que permita mejorar aprendizajes, fortalecer la enseñanza y garantizar que la educación provincial responda a las necesidades del contexto actual.
Paritarias, economía y la situación docente
Consultado sobre el escenario salarial y las negociaciones docentes, el ministro evitó hacer especulaciones sobre posibles impactos de aumentos otorgados a otros sectores del Estado. No obstante, reconoció que la situación económica general condiciona cualquier discusión.
Señaló que la caída del poder adquisitivo, la recesión y las dificultades fiscales son factores que afectan a toda la administración pública. En ese marco, sostuvo que el gobierno buscará siempre la mejor propuesta posible para los trabajadores, especialmente para los docentes.
El funcionario remarcó que el sistema educativo no puede analizarse únicamente desde la dimensión salarial. Si bien consideró legítimo el reclamo por ingresos, insistió en que la discusión educativa debe incluir también calidad, organización del sistema y resultados pedagógicos.
En ese sentido, mencionó el Plan Raíz como ejemplo de políticas que ya están mostrando avances y que forman parte de la transformación en marcha.
Respecto del calendario legislativo, Goity indicó que el primer paso era contar con la nueva Constitución. A partir de ahora, dijo, se abrirá una discusión amplia que permita diseñar una ley educativa orientada al futuro y no al estado actual del sistema.
El ministro sostuvo que la provincia necesita una norma que mire hacia adelante y que permita construir lo que definió como “la ley de los aprendizajes”. Según explicó, ese será el eje del debate que buscarán impulsar en los próximos meses en la Legislatura.