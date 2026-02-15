Clara García anticipó un año legislativo intenso tras la nueva Constitución y con expectativas por el mensaje de Pullaro

La presidenta de la Cámara baja provincial, Clara García, analizó el inicio del período ordinario en la Legislatura santafesina y sostuvo que la nueva Constitución marca un cambio de ritmo político e institucional.
La presidenta de Diputados destacó el inicio del período ordinario el 15 de febrero y anticipó un año con reformas clave en municipios, justicia y educación.
Desde la sede de la Cámara de Diputados de Santa Fe, la dirigente remarcó el valor simbólico de comenzar las sesiones el 15 de febrero y no el tradicional 1° de mayo.
“Este cambio da la pauta de una Constitución que implica más trabajo, más sesiones y más democracia”, afirmó.
Según explicó, el esquema anterior respondía a una lógica política que hoy resulta lejana a las demandas sociales. “La política necesita estar mucho más cerca del ritmo de la gente”, sostuvo.
García señaló que el discurso del gobernador Maximiliano Pullaro será clave para ordenar el año legislativo. Indicó que se espera una rendición de cuentas del período transcurrido desde mayo y, a la vez, la presentación de los proyectos que marcarán la agenda 2026.
“Siempre nos tiene acostumbrados a dar un panorama del año y también de lo que viene”, expresó. Recordó además que el primer tramo de la gestión estuvo marcado por leyes estructurales impulsadas por el Ejecutivo. “Cada vez que el gobernador muestra un logro recuerda que hubo leyes votadas por la Legislatura”, señaló.
La titular de Diputados anticipó que este año habrá una agenda intensa vinculada a la implementación de la nueva Constitución. Entre los proyectos más cercanos mencionó la ley de municipios, considerada prioritaria para adaptar el funcionamiento institucional de localidades de distinto tamaño.
“La nueva norma deberá contemplar desde pueblos de 500 habitantes hasta ciudades grandes como Santa Fe o Rosario”, explicó. También adelantó debates en materia judicial y la posibilidad de avanzar en una nueva ley de educación.
En ese marco, destacó la importancia de repetir el mecanismo de audiencias públicas. “Escuchar la voz del territorio y de quienes tienen experiencia es indispensable”, concluyó.