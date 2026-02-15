Mensaje de apertura del año ordinario para las cámaras

Pullaro estrena la fecha del 15 de febrero con discurso ante la Asamblea Legislativa

El gobernador hablará desde las 10 y llegará acompañado por la diputada Scaglia. Se anticipa que en línea con lo señalado el miércoles habrá un fuerte reconocimiento a la tarea policial y penitenciaria. En Casa Gris dejaron abierta la posibilidad de anuncios hacia el sector público. Marcará diferencias con la gestión nacional.