Mensaje de apertura del año ordinario para las cámaras
Pullaro estrena la fecha del 15 de febrero con discurso ante la Asamblea Legislativa
El gobernador hablará desde las 10 y llegará acompañado por la diputada Scaglia. Se anticipa que en línea con lo señalado el miércoles habrá un fuerte reconocimiento a la tarea policial y penitenciaria. En Casa Gris dejaron abierta la posibilidad de anuncios hacia el sector público. Marcará diferencias con la gestión nacional.
El gobernador Pullaro este miércoles desde Rosario. Crédito: Gobierno de Santa Fe
El gobernador Maximiliano Pullaro abrirá este domingo el centésimo cuadragésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Legislatura que marcará, entre otros aspectos, la primera vez en la nueva fecha establecida por la Constitución reformada en septiembre del año pasado.
Ya no más el 1 de mayo como ocurrió desde 1962, desde este año será el 15 de febrero para apertura del tiempo ordinario que se extenderá hasta el 30 de noviembre.
El año 2026 fue declarado “Año del 240° Aniversario del Natalicio del Brigadier Estanislao López”.
Más que un discurso
El gobernador dedicó las últimas horas a trabajar en la redacción del mensaje que más allá del comienzo dedicado a la figura del brigadier Estanislao López en el aniversario 240 del natalicio, tendrá una fuerte impronta en el tema seguridad, especialmente después de los sucesos del inicio de la semana.
Allegados a Pullaro explicaron que más allá del contenido -corregido de puño y letra por el gobernador- el objetivo es un mensaje menor a la hora para permitir una mejor atención de la Asamblea Legislativa e invitados.
Pullaro llegará a la Legislatura acompañado de la actual diputada nacional Gisela Scaglia quien fue vicegobernadora hasta diciembre último. Las cámaras están convocadas a sesionar a las 8.30 mientras que a las 9 se constituirá la Asamblea Legislativa para recibir minutos después al mandatario.
Después de seguridad, el gobernador se enfocará en el tema educativo donde sobresale este año la nueva currícula de educación primaria. No estarán fuera del discurso la propuesta de apoyo al sector productivo que hace la gestión y también las decisiones de política tributaria en respaldo a las pymes santafesinas que formarán parte del mensaje.
Los Juegos Odesur 2026 forman parte del plan de obras e inversión provincial.
En Casa Gris se insiste en infraestructuras, créditos, alivio fiscal y capacitación como rumbo a consolidar para mejorar la competitividad de la provincia. En materia de obra pública, el gobernador insistirá en lo que está en marcha mientras que la gran apuesta serán los juegos Odesur que tendrán un lugar en discurso.
Trascendió que Pullaro desde la Legislatura insistirá en el gobierno de cercanía y en medias de despapelización pero también en el impacto de la nueva Constitución y los desafíos planteados por ella.
Sabedor que ninguna constitución cambia la historia por su sola sanción, en el mensaje recordará que la Legislatura tiene una labor central: dictar las leyes que pongan en marcha, que le den vida, al texto constitucional.
En la planta alta de la Casa de Gobierno anticipan que el discurso puede tener algún tipo de anuncio de impacto en la sociedad pero también aprovechará el gobernador para marcar diferencias con la administración nacional.