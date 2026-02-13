Michlig: el gobierno santafesino sale de "la semana más complicada"
Las leyes en discusión sobre municipalidades y para la reforma electoral, el consenso con la oposición con que se eligieron autoridades de la Cámara y su búsqueda para ambas normas. La protesta policial y la respuesta del gobierno.
Michlig: el gobierno sale de "la semana más complicada".
El presidente provisional del Senado de la Provincia de Santa Fe, Felipe Michlig, admitió que por estas horas la Casa Gris vive su "semana más complicada" desde el inicio de la actual gestión en diciembre de 2023. Y subrayó que si se analizan los tiempos y los hechos de "la crisis con la policía" se podrá verificar que terminó el episodio solo luego de que el gobernador Maximiliano Pullaro hablara sobre el tema en una conferencia de prensa.
"Para mí es central lo siguiente: tenemos muy buenos ministros que lamentablemente no habían logrado destrabar el conflicto. Y bastó la palabra del gobernador con la misma propuesta que habían hecho los ministros para que se levante la medida que habían decidido".
Mencionó que estuvo en Rosario con referentes de Unidos y con Pullaro el miércoles por la noche y subrayó que "el gobernador entendió desde el primer momento que el reclamo era justo" más allá de "los sectores que buscaron azuzar el fantasma de la inestabilidad y buscaron que no se solucione". Reconoció que el conflicto llevó a una situación "muy compleja".
El presidente del Comité Provincial de la UCR mantuvo una extensa entrevista con un grupo de cronistas parlamentarios, tras jurar nuevamente la representación que le han otorgado sus pares por unanimidad. Ahora, con la particularidad de que no está cubierto en la provincia el cargo de vicegobernador, con lo que cobra especial valor la elección de la mesa directiva compuesta también por el justicialista Osvaldo Hugo Sosas como vicepresidente provisional segundo y la radical Leticia Di Gregorio como vicepresidenta provisional tercera.
Michlig valoró el consenso de la Cámara alta entre el oficialismo y la oposición y dejó en claro que fue una decisión política la de mantener los acuerdos con el bloque PJ pese a que Unidos tiene los números necesario para (por ejemplo) quedarse con todos los cargos, algo que ni siquiera mencionó.
Definiciones del titular del Senado.
Dolzani
El titular del Senado confirmó que el bloque habló con el senador radical por San Javier, Oscar Dolzani, sobre las acusaciones en su contra por parte del bloque de diputados Frente Amplio por la Soberanía. El representante costero es dueño de un comercio que ha vendido materiales de construcción a una contratista que lleva adelante la obra de defensa más importante en los últimos años en ese departamento.
Michlig expresó su completa confianza en el legislador, y subrayó que la cuestión ya está en la justicia que definirá si existe o no una incompatibilidad. Dijo que el sanjavierino ha actuado como empresario más, con una obra cuya ley y cuyos fondos fueron aprobados antes de que asumiera su banca, durante el gobierno provincial anterior. "Todos como Dolzani queremos que todo se aclare con total transparencia", afirmó.
La nueva ley orgánica de municipios que discute el Senado tras el envío de un mensaje del Poder Ejecutivo en extraordinarias logró el jueves 12 una preferencia para la próxima semana, al igual que otro proyecto sobre el mismo tema presentado por el peronismo. La cámara trabajará en "lograr los consensos necesarios y en buscar el texto más armónico posible" con la oposición en minoría.
Michlig admitió que hizo lo posible para que el tema fuera votado en la fecha señalada pero, aclaró, "sólo si contábamos con el consenso".
"No nos sirve una ley para los gobiernos municipales que hoy tienen administraciones de un frente político. Tenemos que contar con una norma para todas las municipalidades y tenemos que tener en cuenta a todos los sectores con representación parlamentaria y al gremio que representa al personal municipal. Pensamos en una ley muy importante que va a regir por muchísimos años", tras la reforma constitucional.
Como se sabe, Santa Fe ya no tendrá comunas ni mandatos de apenas dos años. Todos, con el paso del tiempo, tendrán elecciones cada cuatro años y rango de municipios más allá de su tamaño. "Son medidas que además de justas para cada población y necesarias para no estar con elecciones año de por medio va a abaratar la política", expresó. En ese sentido, explicó que se trata de buscar límites al número de concejales, qué casos tendrían un viceintendente distinto de un edil, según las categorías de los municipios.
"Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que reclama la ciudadanía de no crear más costos y cargos y también de garantizar la autonomía. Aunque nos lleve una, dos o tres semanas más vamos a seguir buscando esos consensos necesarios", alentó.
De inmediato, sin que mediaran preguntas, Michlig trajo al diálogo con los periodistas las reformas a la ley electoral y consideró de igual importancia esa discusión que también requiere repetir el consenso logrado en la Convención Reformadora de 2025. Ante una consulta, destacó que aún no hay un debate formal entre los legisladores sobre cómo votarán los santafesinos y qué eventuales límites se pondrá a las fuerzas políticas para por ejemplo superar las Paso.
Felipe Michlig, presidente del Senado santafesino.
Preocupación por los derechos laborales
Pese a que la Legislatura santafesina es ajena a la legislación nacional en materia laboral, el dirigente radical aceptó hablar sobre la media sanción de la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación.
Dividió en tres aspectos su respuesta: "En primer lugar debemos señalar que las grandes corporaciones económicas no se llevaron lo que con el impuesto a las Ganancias, no se bajaron los fondos que les corresponden a las provincias que ya están muy disminuidos y que además están asumiendo responsabilidades que le corresponden a la Nación".
En segundo término, "vemos que hay una mirada especial sobre las Pyme" y recordó que "fue el gobernador Maximiliano Pullaro quien ha pedido que se las tenga en cuenta porque hoy son las más golpeadas por la situación económica y son las que pueden generar más trabajo: veremos los resultados".
Por último, destacó "seguimos teniendo nuestra preocupación por los derechos de los trabajadores", expresó y lamentó: "la verdad, vemos con preocupación que pueden estar lesionados los derechos de los trabajadores que han costado tantos años de luchas". Y concluyó: "ojalá, una vez terminada la sanción de la ley podamos tener una norma que asegure la promoción del empleo, pero también garantice los derechos de los trabajadores".