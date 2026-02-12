El Senado reeligió a Michlig como presidente provisional
La mesa directiva en su totalidad fue confirmada, ahora bajo la particular situación de que Santa Fe no cuenta con vicegobernador. Habrá dos cambios en la integración de las comisiones, vinculados a ese hecho.
Por tercera vez fue designado Felipe Michlig presidente provisional del Senado. El ex presidente de la Convención Reformadora subrayó la responsabilidad de esa designación por unanimidad. Gentileza Prensa Cámara de Senadores
En la Cámara de Senadores el frente Unidos para Cambiar Santa Fe optó por renovar, en consenso con el Justicialismo en minoría, las autoridades de su mesa directiva, en todos los casos por unanimidad y en acuerdo entre ambas fuerzas del oficialismo y la oposición. Se llevó a cabo la sesión preparatoria, con las formalidades del caso, siempre bajo el signo de una convivencia política que se impone a los cambios de gobiernos provinciales y a los vaivenes de los números en el hemiciclo de las 19 bancas.
En ese marco, la reelección de Felipe Michlig (UCR) como presidente provisional del cuerpo (por tercera vez) cobra una relevancia mayor al no estar cubierto el cargo de vicegobernador en la Provincia de Santa Fe.
La sesión preparatoria fue presidida por el senador por San Cristóbal, que tiene la misión de ordenar el debate desde que la diputada nacional Gisela Scaglia dejó su cargo de vicegobernadora, para asumir su banca en el Congreso de la Nación.
Ese dato político quedó plasmado en un hecho fuera de lo común en lo institucional o formal: una vez votado por sus pares, fue el propio Michlig quien debió anunciar el contenido de su compromiso al expresar textualmente, en primera persona, "juro por Dios y por la Patria desempeñar el cargo...". Incluso, como ya presidía la sesión (y desde el estrado de la presidencia no se vota) explicó que no necesitaba pedir la autorización para abstenerse.
Luego de recibir los abrazos y las salutaciones del caso, el senador norteño se refirió a la responsabilidad que le toca asumir "en un momento tan particular" como representante de la Cámara alta, y agradeció a sus pares. Más tarde, al momento de tomarle juramento al presidente segundo provisional, Osvaldo Hugo Sosa (PJ-Vera) Michlig celebró que la mayoría oficialista, que tiene el número necesario para imponerse con dos tercios, mantenga el acuerdo inicial con el peronismo que solo tiene 5 representantes. Esas expresiones parecieron dirigidas a una parte de los propios senadores de Unidos que, en algún momento, especularon con la chance de que también ese lugar fuera para el partido de gobierno.
Más tarde se completó el acto con la designación y la jura de la presidenta tercera provisional, Leticia Di Gergorio (UCR-General López) con iguales formalidades y salutaciones. En los tres casos se usó la misma fórmula: todos se comprometieron ante "Dios y la Patria".
Modificaciones
La Cámara, como es usual antes del inicio del período ordinario de sesiones designó a sus autoridades, en un mes extraordinario: febrero. Al cambio lo marca la nueva Constitución de Santa Fe que ordena que las sesiones ordinarias se inicien ya no el 1ro de febrero sino el 15 de febrero. Para este domingo a las 9 se ha programado el mensaje a las Cámaras del gobernador Maximiliano Pullaro y la designación de la mesa directiva de sendos cuerpos es siempre anterior a ese acto.
Por otra parte, el Senado votó la integración de las comisiones en un resolución de cuyo contenido trascendió que Michlig dejará su lugar en dos de ellas. El presidente provisional que tiene trabajo extra por no haber vicegobernador ya no estará en la Comisión de Administración a donde irá Esteban Motta (San Martín), lo mismo que en la Comisión de Seguridad cuyo asiento será ocupado por Ciro Seisas (Rosario).
En la última sesión del período extraordinario, por pedido del jefe del bloque de Unidos para Cambiar Santa Fe, Rodrigo Borla (UCR-San Justo), se renovó la preferencia del Expediente N° 52.663, la Ley orgánica de Municipios.
Se trata de la reforma que a raíz de la reforma constitucional tendrá lugar en la provincia. El mensaje del Poder Ejecutivo está en la agenda de la próxima sesión. Y de la misma manera, por pedido del senador por el departamento Las Colonias y presidente del Bloque Justicialista, Rubén Pirola, se votó también una preferencia para una sesión para el Expediente N° 52.770, que corresponde al proyecto de Ley orgánica de Municipios impulsado por dicho bloque. En definitiva, en comisiones se buscará acercar posiciones entre los dos frentes. Tal como lo hicieron al reformar la Carta Magna santafesina.
Detalles
Como es habitual, se dio ingreso a distintos proyectos de Ley, de Comunicación, de Declaración y de Pedido de Informes. Además, al momento de realizar manifestaciones, el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, reconoció la labor de los 30 brigadistas santafesinos que combaten los incendios forestales que afectaron a la región cordillerana de la Patagonia argentina durante el verano 2025-2026. El senador impulsa, además, una iniciativa para que el Senado de Santa Fe les brinde un homenaje y distinción por su compromiso, profesionalismo y vocación de servicio contra el fuego. Destacó además que el país se merece una mayor dotación de recursos nacionales para esas tareas y una explicación judicial sobre los intereses que movieron a quienes llevaron a cabo los primeros focos intencionales.