Legislatura de Santa Fe

Unanimidad para cubrir cargos en el Ministerio Público y en el Enress

No hubo votos en contra para los pliegos propuestos por el gobernador Maximiliano Pullaro. Hugo Marcucci presidirá el Enress, Adriana “Chuchi” Molina integrará el Tribunal de Cuentas y además se designaron cinco fiscales y defensores.