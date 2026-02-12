Unanimidad para cubrir cargos en el Ministerio Público y en el Enress
No hubo votos en contra para los pliegos propuestos por el gobernador Maximiliano Pullaro. Hugo Marcucci presidirá el Enress, Adriana “Chuchi” Molina integrará el Tribunal de Cuentas y además se designaron cinco fiscales y defensores.
La Asamblea Legislativa aprobó sin votos en contra y con solo tres abstenciones los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo Provincial, la mayoría de ellos para fiscales y defensores del Ministerio Público. También para un cargo de director del Ente Regulador de los Servicios Públicos y para un vocal del Tribunal de Cuentas.
La sesión de diputados y senadores provinciales fue presidida por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, y estuvo marcada por la unanimidad y el acuerdo político. Todos los pliegos fueron firmados por cada uno de los integrantes de la Comisión de Acuerdos y convalidados por el pleno, sin votos en contra. Para marcar diferencias sobre el proceso de selección de miembros de Acusación y Defensa el bloque Frente Amplio por la Soberanía se abstuvo.
En una reunión corta y sin tensiones, hubo discursos en los que se elogiaron a los propuestos por el gobernador radical por parte de tres justicialistas. Celia Arena habló de las virtudes personales de su compañera de ruta en otro partido, por la ex presidenta del Concejo Municipal de Santa Fe, Chuchi Molina. Puso de relieve su carrera política en la UCR y su compromiso con la lucha por los derechos de las mujeres. Habló de una generación de mujeres que ganaron espacios y compartieron siempre esos logros desde el colectivo feminista, más allá de los partidos políticos.
Del mismo modo, Marcos Corach, también ex ministro del gobierno de Omar Perotti, al igual que Arena, destacó las virtudes que como cuadro político del radicalismo tiene Hugo Marcucci y desde el peronismo bregó para que “como hombre de la democracia” y “de las instituciones” el ahora legitimado por la Legislatura titular del Enress le devuelva a ese órgano regulador sus capacidades y facultades, hoy limitadas por la ley de emergencia sanitaria. Criticó las tarifas de Aguas Santafesinas y la ausencia del regulador en esas definiciones que asumió el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
Finalmente, también hubo elogios de la ex vicegobernadora Alejandra Rodenas para uno de los propuestos en el Ministerio Público. La diputada provincial tanto mencionó las virtudes personales del ahora fiscal regional de Venado Tuerto, Mauricio Adolfo Clavero, a quien conoce desde sus tiempos de pasante en el viejo juzgado de instrucción que ella integró como jueza.
Siempre profunda en sus conceptos, Rodenas explicó que la idea de la meritocracia es en el fondo “una simplificación” y que así como hubo de parte del postulante enormes esfuerzos personal también existió un sistema judicial que colaboró en su formación. Explicó que ese debe ser el modo de comprender, bajo un conjunto de valores compartidos, el ámbito de la “familia judicial”, no para componendas ni acomodos. Sostuvo que estos últimos son la excepción y no la norma en la Justicia.
Tras la lectura del decreto de convocatoria, la presidente de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa presentó el despacho de Comisión aconsejando por unanimidad la aprobación de los siete pliegos postulados. Posteriormente se realizaron las votaciones pertinentes, sin votos en contra.
Se aprobaron pliegos para el Ministerio Público de la Acusación, Circunscripción Judicial Nº 1, de Florencia Zarabia como fiscal adjunta subrogante; Matías Eduardo Palud, fiscal adjunto; y Valeria Roxana Nittoli como fiscal adjunta subrogante.
También en Acusación, se votó favorablemente el pliego de Mauricio Adolfo Clavero como fiscal regional en la ciudad de Venado Tuerto. Mientra que para las Defensa en esa ciudad se convalidó a Mariano Marcelo Mascioli como defensor regional.
Los legisladores provinciales votaron los pliegos de Gilda Adriana del Carmen Molina como vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Hugo María Marcucci como director del Ente Regulador de Servicios Sanitarios.