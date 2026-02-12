Garibaldi sobre ley de Municipios en Santa Fe: “Una autonomía para más fuerza y poder de decisión”

A pesar de la postergación desde el Senado de la provincia de Santa Fe al tratado de la futura Ley Orgánica de Municipios, la cual inicialmente se pretendía darle media sanción antes de la apertura de sesiones, el tema sigue en discusión.
El senador provincial por el departamento La Capital brindó su postura respecto a las posibilidades de las nuevas cartas orgánicas.
El senador por el departamento La Capital, Julio Francisco “Paco” Garibaldi, habló este jueves en la previa a la votación de diferentes pliegos y el ingreso al Senado de la Ley Orgánica de Municipios.
“Es una ley que es una una de las tantas consecuencias de la reforma de la Constitución, que tenemos un plazo de un año máximo. hasta septiembre de este año, para modificar la ley”, describió Garibaldi.
“Paco” adelantó que “le vamos a dar ingreso para poder seguir discutiéndolo y debatiéndolo dentro de los distintos partidos de Unidos, pero también con los distintos espacios de la oposición porque va a tener muchas consecuencias esta ley ya que rige en las 365 localidades de todo Santa Fe”.
Aclaró que la razón de la apertura de discusión se da “para contemplar todas las realidades, todas las implicancias y hacerlo de mejor manera”, y agregó: “Creo que es así, escuchando a todos los actores y pudiendo en las próximas sesiones darle tratamiento y aprobación”.
Luego de ser consultado sobre la convocatoria a los intendentes santafesinos, el legislador respondió: “Nosotros ya lo venimos haciendo tanto con el intendente de Santa Fe, de Rosario y en las localidades también intermedias o más chicas. Pero también es con todos los actores, porque digo, acá no hay un color político, un tamaño, una realidad, es toda la provincia de Santa Fe”.
Garibaldi resaltó la relación con el concepto de autonomía municipal: “Hay localidades de más de 10.000 habitantes que pueden tener su carta orgánica, pero con un acompañamiento de parte del gobierno: “El acompañamiento es totalmente necesario. Por una cuestión económica, no hay municipio que pueda solo llevar adelante sus tareas y sus responsabilidades”.
“Decimos no autonomía para aislarse cada ciudad, autonomía para que tenga más fuerza y más poder de decisión, pero en conjunto con las otras localidades de su entorno, por ejemplo, Santa Fe con Santo Tomé, con Recreo, con Rincón, con Monte Vera, con Sauce Viejo y a más también con el gobierno provincial”, reforzó el senador.
También fue consultado sobre si existe algún trato de preferencia para la ley. “Eso tenemos que charlarlo, pero la preferencia ya la tiene por sí, más allá de que se le dicte en en la sesión”.
En relación a la figura del viceintendente, Garibaldi manifestó: “Yo personalmente tengo mi postura en relación al tema. Por un lado, no crear más estructura y cargos políticos. Después también está la discusión de la autonomía de las municipalidades. Si van a tener su carta orgánica, ahí lo pueden definir más que una imposición de una ley”.