El Senado de Santa Fe postergó la Ley de Municipios

El Senado de Santa Fe no tratará este jueves la futura Ley Orgánica de Municipios, tema que tenía preferencia y que el bloque oficialista de Unidos pretendía darle media sanción antes del mensaje del gobernador del domingo próximo en la apertura de sesiones ordinarias.
A esto se sumó el proyecto ingresado por los senadores justicialistas del cual diera cuenta El Litoral. Ante esa situación, senadores radicales y justicialistas mantuvieron una reunión de trabajo este miércoles al mediodía y acordaron darse un tiempo más para buscar un texto que satisfaga a los diferentes bloques políticos y especialmente a los gobiernos locales que desde 2027 serán todos municipios.
"Quedan muchas cosas por profundizar y no llegamos este jueves por más que hace tiempo que venimos analizando el tema" dijo un vocero del radicalismo. También el socialismo admitió que falta profundizar en el texto la situación de unos casi 200 municipios que no superan los 3.000 habitantes.
Desde el justicialismo se hizo saber también la preocupación que existe todavía en presidentes comunales sobre los alcances que tendrá la futura norma.
Cámara de Senadores de Santa Fe.
El Senado sí realizará en la tarde la sesión preparatoria para reelegir la mesa de conducción encabezada por UCR-General López.
Antes de la actividad específica de cada una de las Cámaras, sesionará la Asamblea Legislativa para aprobar siete pliegos cuyos candidatos fueron todos entrevistados -sin mayores inconvenientes- por la Comisión de Acuerdos. Se trata de Adriana Molina, propuesta para vocal del Tribunal de Cuentas y Hugo Marcucci como director de Enress.
También tres fiscales subrogantes adjuntos para la Circunscripción Judicial N° 1 de Santa Fe. Son los casos de Florencia Zarabia, Matías Eduardo Palud y Valeria Roxana Nittoli. Además, las dos autoridades superiores del sistema penal para la Circunscripción Judicial N° 3 con cabecera en Venado Tuerto. Mauricio Adolfo Clavero propuesto como fiscal regional y la continuidad de Mariano Marcelo Mascioli como defensor regional.