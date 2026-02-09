El Brigadier López en la papelería oficial de Santa Fe en 2026

El gobierno de la provincia de Santa Fe dictó, este lunes, el decreto 168 que declara al corriente año como "2026 - Año del 240° Aniversario del Natalicio del Brigadier Gral. Don Estanislao López".
Es con motivo de los 240 años del natalicio de Estanislao López. "Fue el constructor por antonomasia de nuestra provincia, siempre preocupado por la soberanía y la libertad, con capacidad de mando en la paz y en la guerra", dice el decreto en los considerandos.
El decreto dispone que durante todo este año, toda la documentación oficial de la Administración Pública Provincial deberá llevar impresa al pie esa leyenda. Además encomienda a los Ministerios de Educación y de Cultura, las acciones pertinentes tendientes a destacar, difundir y concientizar acerca de los valores, la importancia y el significado histórico, político y social que tuvo el Brigadier Estanislao López para nuestra Provincia".
Por otra, el Ejecutivo de Maximiliano Pullaro invita a los Poderes Legislativo y Judicial, como así también al Tribunal de Cuentas y los municipios de la Provincia, a adoptar medidas de similar tenor.
"Que el Brigadier López fue una figura excepcional y fundamental de la historia provincial, destacado prócer, Gobernador de la Provincia de Santa Fe, político sagaz, genio militar, caudillo con dimensión americana, gobernante que veló como pocos por los intereses de Santa Fe pero encuadrado en un proyecto nacional, republicano y federal", señala el decreto en sus fundamentos.
Acota que López "fue el constructor por antonomasia de nuestra provincia, siempre preocupado por la soberanía y la libertad, con capacidad de mando en la paz y en la guerra, lo mostraron como un estadista flexible y realista; y su relación con los pueblos originarios, demuestra su carácter conciliador".
Resalta que fue gran defensor de la educación y el desarrollo de la juventud, creador del diseño de la Bandera Provincial que representa la fuerza y autonomía de nuestra provincia incluyendo el lema Provincia Invencible de Santa Fe.