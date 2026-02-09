Decreto del gobierno

El Brigadier López en la papelería oficial de Santa Fe en 2026

Es con motivo de los 240 años del natalicio de Estanislao López. "Fue el constructor por antonomasia de nuestra provincia, siempre preocupado por la soberanía y la libertad, con capacidad de mando en la paz y en la guerra", dice el decreto en los considerandos.