Estanislao López: homenajes de cada tiempo en sus aniversarios
El Brigadier General, caudillo federal por antonomasia y arquitecto del federalismo argentino, es recordado por su visión de una nación unida bajo una constitución republicana, resistiendo al centralismo porteño.
Retrato de Estanislao López impreso en la Litografía de Hipólito Bacle en 1830.
El año en curso nos presenta una fecha especial para homenajear a Estanislao López, ya que se cumplen 240 años de su nacimiento. En dicho contexto, vale la pena repasar cómo se ha recuperado la memoria de sus acciones, de las ideas que lo motivaron, a través de los cambios metodológicos de la historia.
Y cuáles han sido los valores objetivos que le han hecho perdurar y merecer reconocimiento, así como también las subjetividades ideológicas de quienes le han restado trascendencia u opacado su accionar para la historia nacional. Como también los usos que la política aprovechó de su figura.
Sus contemporáneos, en todos los sectores que conformaban la sociedad santafesina, le brindaron su respeto y reconocimiento e incluso lo condicionaron a un gobierno demasiado largo para su salud quebrantada. Los primeros evaluadores de su gestión local y nacional fueron los cronistas santafesinos Manuel Diez de Andino, Urbano de Iriondo y Domingo Crespo.
Imagen del monumento que recuerda al Brigadier General Estanislao López en la costanera santafesina.
La biografía que escribió Pedro de Angelis en 1830, como historiador del poder, fue por encargo de Juan Manuel de Rosas.
Sus detractores fueron quienes lo enfrentaron, en las turbulencias del siglo XIX, por haber desviado el rumbo político del centralismo, desconociendo aquellos principios que Estanislao consideraba una opción de oro: organizar a las provincias mediante una constitución que instauraría para la nación la forma de gobierno federal y republicana.
Tales principios los había puesto en práctica desde que comenzó su gobierno legalmente electo en Santa Fe, mediante el Estatuto de 1819, que le dio a la provincia, la forma institucional republicana, si bien imperfecta, construida desde la inteligente "política de lo posible".
En la segunda mitad del siglo XIX, acompañando el movimiento metodológico que le dio carácter científico a la historia, se destaca por su obra Ramón Lassaga y su "Historia de López" (1881), y en el comienzo del XX la "Historia de la ciudad y provincia de Santa Fe" (1907), de Manuel Cervera.
Esta variante investigativa requiere que el historiador no cancele figuras ni descarte documentos por discrepancias ideológicas, como sí ocurrió con la historiografía académica producida en Buenos Aires. Paralelamente hubo grandes celebraciones en 1886, con motivo del centenario de su nacimiento, y en la década de 1920 se reactivó el proyecto de erigir el monumento previsto en una ley de 1857.
"Los Papeles de Estanislao López", que publicó el Archivo General de la Provincia -organismo que, además, durante setenta y cinco años habitó su casona-, revelan el accionar del Brigadier en todos los órdenes, partes militares y contactos con los gobiernos de las otras provincias.
Se trata de ideas que llevó a la realidad mediante normas aprobadas por la Junta de Representantes (Registro Oficial) sobre temas como educación, producción, manejo de las cuentas públicas, pacificación de los grupos aborígenes y el rechazo a las políticas centralistas de las autoridades unitarias de la ciudad de Buenos Aires (como también a las constituciones que pretendieron instalar).
A la par se encuentran sus intentos de reunir a las provincias para lograr una constitución federal y republicana; los veintiséis pactos y tratados que promovió para concluir los enfrentamientos armados por razones políticas, entre los cuales destacan los que consideró fundamentales la Constitución Nacional.
En 1938 se concretaron las Jornadas de Historia de López que fueron convocadas por la Junta Pcial de Estudios Histórico, presidida por Manuel Cervera y auspiciadas por el gobierno provincial de Santa Fe para conmemorar el primer centenario de la muerte de Estanislao López.
Se efectuó una invitación a todos los gobiernos provinciales, Juntas de Historia, Academia e instituciones dedicadas a la historia y se obtuvo una importante participación de las delegaciones presentes mediante la exposición de trabajos, discursos, e incluso aportes documentales.
En la convocatoria, expresaba Cervera que era necesario dar a conocer la figura del Brigadier López, sus acciones en pro de la organización nacional y labor de gobierno, ya que es él quien "sienta el dogma de la autonomía provincial en los tratados del 23 de febrero (de 1820)" y actuó "contra la acción absorbente de los hombres de Buenos Aires, pero sustentando siempre la causa de la federación".
Entre las figuras de la historiografía argentina que se expresaron vale mencionar al Dr. Emilio Ravignani, del cual se aportan ideas de su discurso, de las que vale destacar la calificación de López como el "gran federalista" y el juicio sobre la relación del Brigadier con Juan Manuel de Rosas como de respeto mutuo pese a la contradicción de sus posiciones.
Se entiende que Ravignani se refiere con esto que mientras el primero anhelaba aun la constitución federal y republicana para unir a las provincias, el entonces gobernador de Buenos Aires la postergaba en tanto ejercía el poder de manera centralista y dictatorial.
Los aportes provinciales trajeron a la luz documentos de Estanislao López existentes en sus archivos. Las Jornadas fueron publicadas por la Junta de Estudios Históricos en dos tomos en 1942.
La revalorización de López para la historia argentina se inscribió en el revisionismo que era imprescindible ante los recortes producidos en la historia del general Bartolomé Mitre, quien procuró adecuar los documentos a sus objetivos políticos y detrás de sus análisis sesgados instaló una historia incompleta.
En 1986 al cumplirse 200 años de su nacimiento, el Archivo General y la Junta propusieron al gobierno provincial una amplia convocatoria a investigadores de todo el país para reflexionar sobre el proceso de construcción del federalismo.
Las Jornadas de Historia del Federalismo, se propusieron desentrañar cómo se adhirieron a él las provincias ya que no fue un proceso unánime. Sin duda el litoral, y antes la Banda Oriental, tuvieron intereses más contundentes para buscar esta forma de institucionalizar a la nación.
El otro objetivo de especial interés fue conocer si las provincias ejercieron sus derechos federales luego de la integración nacional con la sanción de la reforma de la constitución de 1860, a lo largo de la modernización de Argentina. Se obtuvieron aportes de singular novedad (editados por la Secretaría de Planeamiento de la provincia en 1986).
El "Congreso Nacional de Federalismo. Análisis y Perspectivas", que organizó la Secretaría de Planeamiento de la Provincia, contó con la participación de notables académicos, promovió el debate sobre el sistema federal en relación con el territorio, el comercio exterior, la cultura y la educación, los trabajos expuestos fueron publicados por el organismo organizador.
Al cumplirse el bicentenario de su asunción al gobierno interino en 1818 y de la ratificación por elecciones en el mismo en 1819, la Junta convocó a sus miembros a desarrollar un programa de artículos periodísticos que reflejaron las múltiples acciones que llevó a cabo el Brigadier en el transcurso de sus casi veinte años al mando de la provincia y su ejército.
Estos trabajos fueron publicados en el diario El Litoral y luego integrados en tomos de la Serie de Bicentenarios que se han ido cumpliendo.
A estos esfuerzos de recuperación de una intensa memoria se sumaron monumentos, retratos, museos, la declaración de monumento histórico nacional de su hermosa casona en la ciudad de Santa fe (1942), publicaciones, campañas de difusión en el ciclo medio a través de concursos estudiantiles, entre otros.
La memoria construida mediante tantos trabajos nos dice que López fue un líder coherente, gran negociador, que gobernó hábilmente rodeado de las personalidades más formadas de la ciudad, introduciendo notorias modernizaciones en la provincia; además un militar avezado, conocedor de tácticas que lo convirtieron en un triunfador, pero, al mismo tiempo un pacificador.
Contenidos producidos para El Litoral desde la Junta Provincial de Estudios Históricos.