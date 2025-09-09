Roverano y el acondicionamiento de las fuentes documentales

En el año del centenario de su nacimiento, es justo recordar a Andrés Atilio Roverano (1925-1978), quien fuera miembro de número de la Junta Provincial de Estudios Históricos (1960) y director del Archivo General de la Provincia desde 1969 hasta su trágico fallecimiento. Roverano se desempeñó también como maestro de escuelas militares en Entre Ríos (Villaguay) y Santa Fe (Santo Tomé), así como catedrático en la Facultad de Historia de la Universidad Católica de Santa Fe, en la que dictaba la materia Historia de América II. A sus funciones administrativas y docentes, también asoció su interés por la investigación de la Historia de Santa Fe, unido al acondicionamiento de sus fuentes documentales, para servicio de historiadores e investigadores en general.
Los "Papeles de Estanislao López"
Cuando nos referimos a los "papeles", no desconocemos su significado limitado, desde el punto de vista documental y archivístico. Sin embargo, los "Papeles de Estanislao López", constituyen una valiosa selección de documentos que van desde 1804 hasta el fallecimiento del brigadier en 1838, aunque faltó la edición del último tomo, correspondiente a los años 1832-1838.
Ya habían hecho similares recopilaciones Félix Barreto, con los "Papeles de Rosas (1821-1850)" editado en 1928 y José María Funes con la edición en dos tomos de los "Papeles del General Pascual Echagüe (1797-1867)", obra editada en 1949 y 1951, abordado el último por Alejandro Damianovich.
Dice Andrés A. Roverano: "Una motivación importante ha sido la de permitir el conocimiento cabal de un hombre público. A través de sus cartas, privadas, oficiales, autógrafas o de ajeno puño y letra, surge sin duda la personalidad de quien llenó una etapa de la vida santafesina y participó en la conformación nacional".
El primer tomo abarca los años de 1804 a 1819. Fue editado en el año 1976 y presentado durante las Jornadas de Cultura Santafesina realizadas en el Centro Cultural General San Martín de la Capital Federal el 10 de junio de 1977. En este primer volumen colaboraron el ex subdirector del Archivo, M. Aníbal Osuna, y la entonces subdirectora J. Catalina Pistone.
El segundo volumen contiene documentos del período 1820-1822 y fue publicado en 1977, siendo gobernador de la provincia el vicealmirante Jorge A. Desimoni. El tercer tomo, por su parte, abarca los años 1823-1831 editado bajo la dirección de Ana María Cecchini de Dallo, cuando era gobernador de la provincia Carlos Alberto Reutemann. Participó en las tareas de transcripción y cotejo documental todo el personal del Archivo General.
La información correspondiente a los años 1832-1838, se puede localizar mediante la búsqueda en la base de datos del Archivo Histórico en la dirección: http://www.santafe-conicet.gov.ar/sipar/sipar/archivo_base.html.
El historiador
Con respecto a Santa Fe y zona de influencia, puede observarse "Andrés Roverano y el abordaje de Santa Fe en sus dos sitios: el viejo y el nuevo", material publicado en la edición de El Litoral del 3 de septiembre de 2023, como parte de la serie "Hacia los 450 años de la fundación de Santa Fe". Entre sus trabajos sobre estas temáticas, se destacan "El río Salado en la Historia" (1956); "Santo Tomé el paso histórico de Santa Fe de la Vera Cruz" (Editorial Castellví, Santa Fe, 1960) y "Santa Fe La Vieja" (obra seleccionada en el Certamen 1959 del Fondo Editorial de la Municipalidad de Santa Fe), Edición Ministerio de Educación y Cultura de Santa Fe, Santa Fe, 1960, siendo gobernador Carlos Sylvestre Begnis y Félix F.M. Pagani el ministro de Educación y Cultura. En 1983 la editorial Colmegna publicó la segunda edición.
En el año 1963 publica "La despoblación de Santa Fe" (1713-1730); esta última separata del Nº XXVII de la Revista de la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe. A comienzos del siglo XVIII comienza para Santa Fe una de las etapas más duras y penosas de su historia. El movimiento emprendido por los aborígenes desde el Bermejo hacia el sur, fue abarcando, en forma de abanico la zona de influencia de las ciudades existentes entonces en nuestro actual territorio. La presencia de los abipones y sus aliados en las cercanías de las estancias y de los lugares utilizados como paraderos por quienes iban a vaquear, potrear o cervear, se transformó en poco tiempo en activa disposición de daño y muerte. La inquietud por abandonar la ciudad va ganando voluntades. Algunos consiguen marcharse, otros en cambio no alcanzan esa suerte.
En el año 1973, Roverano edita "Santa Fe de antaño", separata de las Revistas Nº 43 y 44 de la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe. En el prólogo advierte que al margen de la historia grande -hechos rectores, acontecimientos decisivos, revoluciones- existe otra, pequeña, anecdótica, doméstica, que igualmente posee importancia. Durante los años 1964 a 1970 integró el Instituto de Investigaciones Históricas, de la Facultad de Historia de la Universidad Católica de Santa Fe, en cuyo ámbito dirigió la tesis doctoral del licenciado José Luis Ávila S.J., sobre "Vida y obra de este gobernador santafesino que se llamó Don Mariano Cabal", presentada en marzo de 1971.
Publicista y jurado
Como publicista se desempeñó como subdirector del periódico La Gaceta de Santo Tomé (1959-1961) y en el año 1975 Nuevo Diario de Santa Fe lo tuvo como columnista en la sección "Santa Fe de antaño". Fue también comentarista de libros de historia y educación en la audición "Libros al día" de LT 10 Radio de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) durante los años 1961-1966.
Condujo los micro-programas "El umbral de la historia" 1969-1970 y "Viaje al Santa Fe de ayer", este último en la audición "Juntos en la tarde" 1976-1978, ambos por LT 10 de la UNL. Fue jurado en representación de la ASDE en el concurso sobre "Fundación de Santa Fe" organizado por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Santa Fe, 1965. En el Concurso Internacional por la Paz, organizado por Lyons Internacional, integró el jurado constituido en Santo Tomé, 1966. A nombre de la Junta Provincial de Estudios Históricos en el certamen sobre Acciones Navales en el Río Paraná, organizado por la Asociación Amigos de la Biblioteca Municipal, 1968.
Obtuvo el premio del Fondo Editorial de la Municipalidad de Santa Fe correspondiente a 1959, cuando se seleccionó su obra "Santa Fe La Vieja" para su publicación. Fue distinguido además por la Dirección General de Cultura del Ministerio de Educación de la Nación con el Premio Regional zona Litoral, trienio 1959-1961, por sus obras "Santo Tomé el paso histórico de Santa Fe de la Vera Cruz" y "Santa Fe La Vieja". En reconocimiento a los estudios sobre los orígenes de la ciudad de Santo Tomé, el Museo Histórico de dicha localidad lleva su nombre.
(*) Contenidos producidos para El Litoral desde la Junta Provincial de Estudios Históricos en el año de su 90° Aniversario (1935-2025).
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.