Pullaro hablará el domingo por la mañana ante la Asamblea Legislativa
Este lunes fueron convocados senadores y diputados para las 8.30 a la espera del gobernador. Fue suspendida la presentación del espectáculo llevado por la provincia a la apertura del festival folklórico con Cosquín.
Por pronóstico de lluvia, Pullaro hablará el domingo por la mañana ante la Asamblea. Foto: Flavio Raina
El gobernador Maximiliano Pullaro hablará ante la Asamblea Legislativa, para abrir el 144° período Ordinario, el domingo en horario matutino ya que ante pronósticos de lluvia fue suspendido el espectáculo cultural que se iba a realizar, esa tarde, frente a la Legislatura.
El cambio de horario del mensaje del gobernador en el estreno de la nueva fecha fijada por la Constituciónfue decidida este lunes entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Senado, cámara encargada de la convocatoria a la Asamblea Legislativa.
El gobierno provincial había definido que el domingo tras la lectura del mensaje del gobernador, se presentara el espectáculo que Santa Fe llevó al festival nacional del Folklore de Cosquín cuyo eje es la figura del brigadier Estanislao López en el año del 240 aniversario del natalicio.
La presentación del ballet, coro y músicos demandaba levantar un escenario de importantes dimensiones frente al edificio de la Legislatura. El objetivo es que además se presenten músicos santafesinos para cerrar el acto cívico de inicio de sesiones.
No obstante, la coincidencia de pronósticos con altas probabilidades de lluvia decidieron al gobierno no avanzar con el espectáculo cultural y por ende cambiar el horario de la Asamblea Legislativa.
Senadores y diputados fueron convocados para las 8.30; el mensaje sería desde las 9.30.
Levantar el escenario con medidas mínimas de 20 x 30 que exige el número expuesto en Cosquín demandaba iniciar varios días antes los trabajos en la zona de Legislatura, días donde también el pronóstico es de inestabilidad que incluye gran parte del fin de semana extra largo por los feriados de Carnaval.
Coordinación para fijar el nuevo horario
Este lunes, funcionarios del gabinete de Pullaro se comunicaron con las autoridades del Senado que preside Felipe Michlig y de la Cámara de Diputados que encabeza Clara García, para determinar el horario del acto del lunes.
Así, las autoridades del Senado resolvieron convocar a la Asamblea Legislativa para las 8.30 para, y de esta manera, desde las 9.30 escuchar el mensaje del gobernador. Antes, cada cámara convocará por separado para dar inicio al año parlamentario.
La nueva Constitución, promulgada y jurada en septiembre, dispone en su artículo 75 que "ambas Cámaras se reúnen en sesiones ordinarias desde el 15 de febrero hasta el 30 de noviembre de cada año". El texto de 1962 fijaba el período ordinario entre el 1 de mayo y el 31 de octubre, dejando a las cámaras la potestad de prorrogarlo hasta el 30 de noviembre como ocurrió habitualmente.
La nueva Constitución fija sesiones ordinarias del 15/2 al 30/11, ya no desde el 1/5.
Entre las atribuciones de las dos cámaras, la Constitución dispone "escuchar el informe anual del gobernador sobre el estado de los negocios públicos, en ocasión de abrirse el período de sesiones ordinarias de las Cámaras".
La extensión del período ordinario dará mayor protagonismo a la Legislatura. El Ejecutivo solo podrá convocar a extraordinarias en diciembre y la primera quincena de febrero debido a que en enero, generalmente es época de receso parlamentario y administrativo.
En este año, más allá de que la Legislatura tiene una docena de proyectos habilitados para su tratamiento, apenas realizarán sesiones las dos cámaras este jueves después de una Asamblea Legislativa convocada para tratar siete pliegos.
El temario del jueves tiene como eje central la futura Ley de Municipios que está a consideración del Senado y donde el bloque oficialista pretende avanzar con la media sanción.
Este martes, el presidente del Senado, Felipe Michlig, y varios otros integrantes del cuerpo se reunirán con el intendente rosarino, Pablo Javkin, y con la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, para conocer la opinión de ambos sobre el mensaje del Ejecutivo.
El gobernador Pullaro prepara un mensaje ante la Legislatura que pretende no exceda la hora. El trabajo que realiza el propio mandatario con algunos colaboradores parte de revalorizar la figura de Estanislao López, en el año de los 240 años de su natalicio.
La provincia trabajará durante parte del año resaltando la tarea de López como organizador de la provincia y defensor del federalismo. El inicio de la tarea fue la presentación en Cosquín que proponían reeditarla en la plaza de la Legislatura.
Pullaro prepara un mensaje de menos de una hora, con seguridad, obras, salud y educación. Foto: Flavio Raina
Más allá de López, Pullaro se dedicará luego a destacar las áreas priorizadas de su gobierno y que pasan por seguridad pública, obras públicas, salud y educación. Pero también será el primer mensaje del gobernador tras la sanción de la nueva Constitución que está en vigencia y que todavía manda sancionar una serie de leyes para la puesta total en vigencia.