El gobierno santafesino convocó a paritarias para el miércoles y reabre la discusión salarial

El gobierno provincial reabrirá esta semana la discusión salarial en Santa Fe con gremios estatales. Según pudo confirmar El Litoral, la primera reunión será este miércoles a las 8.30 con los dirigentes de los sindicatos que representan a los trabajadores de la administración central (ATE y UPCN). Por la tarde, en tanto, se aguarda que idéntico encuentro se produzca con los referentes del sector docente.
Los cónclaves se darán a 24 horas de que se conozca el índice de inflación provincial de enero. Para el jueves, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos prevé difundir el Índice de Precios al Consumidor del pasado mes. En tanto se aguarda que este martes suceda lo propio a nivel nacional. El guarismo se dará a conocer después de la polémica suscitada en el INDEC tras el recambio de autoridades y la renuncia de su titular, Marco Lavagna.
Con la confirmación de la fecha del inicio de las conversaciones paritarias queda en evidencia que primó en el seno del Poder Ejecutivo la postura de quienes consideraban que era pertinente abrir el diálogo antes de que el gobernador dejase inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias en la Legislatura, el próximo domingo 15 de febrero.
Criterios
Mirá tambiénEl gobierno de Santa Fe define cuándo convoca a gremios para reabrir las paritarias
Como informara oportunamente El Litoral, los sindicatos, sobre todo docentes, venían reclamando una pronta convocatoria en la que se pudiese discutir una propuesta salarial para evitar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. El planteo incluye que se contemple la incorporación de una suerte de "cláusula gatillo", que garantice una actualización automática de los salarios en función de la inflación. Pero esta alternativa es desestimada como herramienta por parte del gobierno. Desde el mismo sector sindical ya habían advertido, incluso, que si las reuniones no comenzaban de manera inminente, corría riesgo el inicio del ciclo lectivo previsto para el 2 de marzo.
En la Casa Gris, en tanto, se ratifica el compromiso hecho público por el gobernador ("las clases van a comenzar con normalidad"), mientras se analiza la extensión temporal que debería tener la propuesta salarial a elevarse. Un criterio esbozado plantea formular una oferta que contemple todo el primer semestre; ello implicaría una diferencia respecto de lo que fue 2025, cuando se gestaron discusiones y propuestas trimestrales para la primera mitad del año; y semestrales pero a partir de la segunda.
De todos modos, el inicio de la discusión demandará, antes de ingresar en la formulación de la nueva propuesta, el análisis de cómo cerró en términos salariales el 2025. De esa evaluación surgirá si es necesario corregir eventuales desfasajes entre inflación registrada y aumentos otorgados.