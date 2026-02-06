El gobierno de Santa Fe define cuándo convoca a gremios para reabrir las paritarias
Las conversaciones se iniciarían la próxima semana. Los gremios reclaman la inclusión de una cláusula gatillo, que el gobierno desestima. El jueves se conocerá el índice de inflación local correspondiente a enero.
Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina
El gobierno de la provincia de Santa Fe termina de definir cuándo convoca a los gremios estatales para retomar la discusión salarial que determinará la política de ingresos de los trabajadores públicos para los próximos meses. Según fuentes consultadas por El Litoral, funcionarios del Poder Ejecutivo debaten internamente las estrategias y criterios que serían llevados luego a la mesa de negociación. En tanto, no se descartaban algunos contactos informales y preliminares con referentes sindicales, en una suerte de previa de las reuniones oficiales.
La intención es que a principios de la próxima semana se formalice la convocatoria para que en el transcurso de la misma, se generen los primeros encuentros. Probablemente, ello se termine dando antes del jueves, día en el que se aguarda que el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos dé a conocer públicamente el Índice de Precios al Consumidor de enero.
La inflación de enero en la provincia de Santa Fe es el factor que determinaría la fecha de la discusión paritaria.
De todos modos, debía terminar de saldarse en el seno del gobierno una disparidad de criterios respecto de la oportunidad de la convocatoria. Algunos actores están convencidos de que la primera cita debe darse antes del 15 de febrero, fecha en la que el gobernador Maximiliano Pullaro dejará inauguradas las sesiones ordinarias en la Legislatura. Otros, en tanto, consideran que sería más propicio abrir la paritaria a posteriori.
Criterios
Los sindicatos, sobre todo docentes, reclaman una pronta convocatoria en la que se discuta una propuesta salarial que permita evitar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Y reclaman que sea incluida una suerte de "cláusula gatillo", que garantice una actualización automática de los salarios en función de la inflación. Pero esta alternativa es desestimada como herramienta por parte del gobierno. Desde el mismo sector sindical ya han advertido, incluso, que si las reuniones no comienzan de manera inminente, corre riesgo el inicio del ciclo lectivo previsto para el 2 de marzo.
Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Crédito: Fernando Nicola
En la Casa Gris, en tanto, se ratifica el compromiso hecho público por el gobernador ("las clases van a comenzar con normalidad"), mientras se analiza la extensión temporal que debería tener la propuesta salarial a elevarse. Un criterio esbozado plantea formular una oferta que contemple todo el primer semestre; ello implicaría una diferencia respecto de lo que fue 2025, cuando se gestaron discusiones y propuestas trimestrales para la primera mitad del año; y semestrales pero a partir de la segunda.
De todos modos, el inicio de la discusión demandará, antes de ingresar en la formulación de la nueva propuesta, el análisis de cómo cerró en términos salariales el 2025. De esa evaluación surgirá si es necesario corregir eventuales desfasajes entre inflación registrada y aumentos otorgados.