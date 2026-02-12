Michlig informó que se aprobaron Fondos de Obras Menores para Ceres, San Guillermo y Constanza

En el marco de la última reunión de la Comisión de Seguimiento de la Ley 12.385 del Fondo de Obras Menores (FOM), se aprobaron partidas por un total de $830.973.736,74 destinadas a localidades del departamento San Cristóbal.
“El monto total de $ 830.973.736,74 será destinado a maquinarias y equipamientos según los proyectos elevados por cada gobierno local, como en este caso los gestionados por Alejandra Dupouy (Ceres), Romina López (San Guillermo) y Claudio Cuaranta (Constanza)”.
Los recursos serán aplicados a gastos corrientes, situaciones de emergencia y, principalmente, a la adquisición de maquinaria y herramientas para mejorar la prestación de servicios públicos.
El senador provincial Felipe Michlig, coautor de la norma que regula el Fondo, informó que los beneficios alcanzan a las ciudades de Ceres, San Guillermo y la comuna de Constanza, tras la aprobación del acta N° 1/2026 en el ámbito de la Secretaría de Municipios y Comunas.
“El Fondo de Obras Menores es una herramienta estratégica que permite a los gobiernos locales dar respuestas concretas e inmediatas a las necesidades de sus comunidades”, señaló el legislador, remarcando que el programa posibilita financiar tanto obras de infraestructura como equipamiento y rodados, además de contemplar un porcentaje destinado a emergencias y gastos corrientes.
Tras el análisis técnico de los expedientes presentados por cada administración local, la Comisión dio luz verde a las siguientes partidas:
Ceres: $512.057.347,51 para la adquisición de una retroexcavadora, un hidroelevador y un camión volcador.
San Guillermo: $303.916.389,23 destinados a la compra de un camión recolector compactador de residuos, un tanque cisterna y una camioneta.
Constanza: $15.000.000 para la incorporación de motosierras, podadoras, aspiradoras, motoguadañas, una heladera y herramientas menores.
En el caso de Ceres y San Guillermo, la inversión permitirá reforzar significativamente el parque automotor municipal, optimizando tareas vinculadas al mantenimiento urbano, obras públicas, recolección de residuos y servicios esenciales.
Para Constanza, en tanto, el financiamiento apunta a fortalecer el equipamiento comunal básico, facilitando tareas de mantenimiento de espacios públicos y mejorando la capacidad operativa diaria.
La reunión de la Comisión fue presidida por el secretario de Gobierno de Municipios y Comunas, Horacio Ciancio, y contó con la participación de funcionarios provinciales y legisladores de ambas cámaras que integran el órgano de seguimiento.
Michlig expresó su agradecimiento al gobernador Maximiliano Pullaro, al ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y al equipo técnico del área por “sostener y potenciar una herramienta que impacta directamente en la calidad de vida de los vecinos del interior”.
El legislador subrayó que el Fondo de Obras Menores constituye un mecanismo clave para garantizar equidad territorial, ya que permite que municipios de segunda categoría y comunas accedan a recursos que muchas veces resultan determinantes para mantener servicios básicos, ejecutar mejoras urbanas y enfrentar situaciones imprevistas.
Con esta nueva asignación de partidas, el departamento San Cristóbal consolida un flujo sostenido de inversión provincial orientada a fortalecer la autonomía operativa de los gobiernos locales y mejorar la infraestructura y los servicios en cada comunidad.