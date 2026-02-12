#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Actividad legislativa

Michlig informó que se aprobaron Fondos de Obras Menores para Ceres, San Guillermo y Constanza

“El monto total de $ 830.973.736,74 será destinado a maquinarias y equipamientos según los proyectos elevados por cada gobierno local, como en este caso los gestionados por Alejandra Dupouy (Ceres), Romina López (San Guillermo) y Claudio Cuaranta (Constanza)”.

El Fondo de Obras Menores destinó $830 millones a municipios de San CristóbalEl Fondo de Obras Menores destinó $830 millones a municipios de San Cristóbal
 14:40
Seguinos en
Por: 

En el marco de la última reunión de la Comisión de Seguimiento de la Ley 12.385 del Fondo de Obras Menores (FOM), se aprobaron partidas por un total de $830.973.736,74 destinadas a localidades del departamento San Cristóbal.

Los recursos serán aplicados a gastos corrientes, situaciones de emergencia y, principalmente, a la adquisición de maquinaria y herramientas para mejorar la prestación de servicios públicos.

El senador provincial Felipe Michlig, coautor de la norma que regula el Fondo, informó que los beneficios alcanzan a las ciudades de Ceres, San Guillermo y la comuna de Constanza, tras la aprobación del acta N° 1/2026 en el ámbito de la Secretaría de Municipios y Comunas.

“El Fondo de Obras Menores es una herramienta estratégica que permite a los gobiernos locales dar respuestas concretas e inmediatas a las necesidades de sus comunidades”, señaló el legislador, remarcando que el programa posibilita financiar tanto obras de infraestructura como equipamiento y rodados, además de contemplar un porcentaje destinado a emergencias y gastos corrientes.

Detalle de las inversiones aprobadas

Tras el análisis técnico de los expedientes presentados por cada administración local, la Comisión dio luz verde a las siguientes partidas:

Ceres: $512.057.347,51 para la adquisición de una retroexcavadora, un hidroelevador y un camión volcador.

San Guillermo: $303.916.389,23 destinados a la compra de un camión recolector compactador de residuos, un tanque cisterna y una camioneta.

Constanza: $15.000.000 para la incorporación de motosierras, podadoras, aspiradoras, motoguadañas, una heladera y herramientas menores.

Mirá tambiénClásicos intactos y nuevo material: Los Rancheros brillaron en El Trébol

En el caso de Ceres y San Guillermo, la inversión permitirá reforzar significativamente el parque automotor municipal, optimizando tareas vinculadas al mantenimiento urbano, obras públicas, recolección de residuos y servicios esenciales.

Para Constanza, en tanto, el financiamiento apunta a fortalecer el equipamiento comunal básico, facilitando tareas de mantenimiento de espacios públicos y mejorando la capacidad operativa diaria.

Respaldo provincial y trabajo articulado

La reunión de la Comisión fue presidida por el secretario de Gobierno de Municipios y Comunas, Horacio Ciancio, y contó con la participación de funcionarios provinciales y legisladores de ambas cámaras que integran el órgano de seguimiento.

Michlig expresó su agradecimiento al gobernador Maximiliano Pullaro, al ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y al equipo técnico del área por “sostener y potenciar una herramienta que impacta directamente en la calidad de vida de los vecinos del interior”.

Mirá tambiénArrufó sumó seis nuevas viviendas y millonarios aportes provinciales

El legislador subrayó que el Fondo de Obras Menores constituye un mecanismo clave para garantizar equidad territorial, ya que permite que municipios de segunda categoría y comunas accedan a recursos que muchas veces resultan determinantes para mantener servicios básicos, ejecutar mejoras urbanas y enfrentar situaciones imprevistas.

Con esta nueva asignación de partidas, el departamento San Cristóbal consolida un flujo sostenido de inversión provincial orientada a fortalecer la autonomía operativa de los gobiernos locales y mejorar la infraestructura y los servicios en cada comunidad.

Seguinos en
#TEMAS:
Felipe Michlig
Norte 24
Senado de Santa Fe
San Cristóbal

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro