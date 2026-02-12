Actividad legislativa

Michlig informó que se aprobaron Fondos de Obras Menores para Ceres, San Guillermo y Constanza

“El monto total de $ 830.973.736,74 será destinado a maquinarias y equipamientos según los proyectos elevados por cada gobierno local, como en este caso los gestionados por Alejandra Dupouy (Ceres), Romina López (San Guillermo) y Claudio Cuaranta (Constanza)”.