Arrufó sumó seis nuevas viviendas y millonarios aportes provinciales

La localidad de Arrufó vivió este martes una jornada de fuerte contenido social e institucional con la entrega de seis nuevas viviendas, en un acto encabezado por el senador provincial Felipe Michlig, junto al diputado Marcelo González, el director provincial de Intervención de Hábitat, Ramsés Medina, y el presidente comunal Cristian Piumatti.
Las unidades corresponden a distintos programas habitacionales del Gobierno de Santa Fe: dos fueron ejecutadas bajo el Programa de Viviendas de Crédito para Materiales, Mano de Obra y Conducción Técnica —prototipo compacto de dos dormitorios— y cuatro a través del Programa de Ejecución de Viviendas en Lotes Propios, administradas por la comuna, con prototipos de dos y tres dormitorios.
Las familias adjudicatarias recibieron las llaves y carpetas correspondientes en un momento cargado de emoción, tras el descubrimiento de la placa inaugural. Los beneficiarios fueron Rosa Duarte; Fabián Manzanarez y María Jimena Cretón; Carlos Peralta y Evangelina Aredes; Ariel Ponce y Nadia Oses; Carolina Pross y Leonel Torres; y Danila Varela.
Durante su discurso, Michlig subrayó que, con estas entregas, Arrufó alcanza las 60 viviendas inauguradas en la actual gestión comunal, totalizando 61 durante los 14 años de administración de Piumatti.
Según detalló, la inversión provincial destinada a estas unidades supera los 4.000 millones de pesos, cifra que —remarcó— equivale a dos presupuestos anuales completos de la comuna.
Regularización dominial, pensión y apoyo a instituciones
El acto también incluyó la entrega de una escritura a la familia integrada por Adriana Ocampo y Alejandro Cabrera, quienes lograron regularizar la titularidad de su vivienda tras años de espera. La formalización del dominio representa un paso clave en términos de seguridad jurídica y consolidación patrimonial.
Mirá tambiénClásicos intactos y nuevo material: Los Rancheros brillaron en El Trébol
Asimismo, se otorgó una pensión provincial en el marco de la Ley 5110 a Margarita Alejandra Gómez, en otro momento significativo de la ceremonia.
En materia de aportes económicos, Michlig y González —en representación del Ministerio de Gobierno— entregaron fondos del Programa Obras Menores 2025 por $55.994.552,53, destinados a la puesta en valor del edificio comunal. Además, los Bomberos Voluntarios de Arrufó recibieron un aporte de $3.000.000 para fortalecer su equipamiento y funcionamiento.
A través del programa Ventanilla Única también se canalizaron recursos para instituciones del departamento: la Sociedad Rural de Hersilia, la Biblioteca Popular Alas de Villa Trinidad y entidades de San Guillermo, entre ellas la Asociación Civil Construyendo el Pasado y el evento CAVA Show Card.
Reactivación de obras y compromiso con el interior
El director provincial Ramsés Medina destacó que al inicio de la actual gestión se encontraron más de 840 viviendas paralizadas en la provincia y que la decisión política fue priorizar su finalización. En ese contexto, valoró el trabajo articulado entre Provincia, comuna y legisladores para concretar estas seis unidades en Arrufó.
Mirá tambiénLanzan en Sastre una campaña solidaria para que ningún alumno empiece las clases sin útiles
Además, adelantó avances administrativos para que el Gobierno provincial asuma la ejecución y finalización del plan de 54 viviendas en la ciudad de San Cristóbal, originalmente financiado por Nación y actualmente paralizado.
Por su parte, el presidente comunal Cristian Piumatti agradeció el acompañamiento permanente del Gobierno santafesino y de los legisladores, resaltando que la jornada representa “un día de profunda alegría y reparación para muchas familias”.
El acto contó con la presencia de autoridades regionales, representantes institucionales y vecinos, en una muestra de respaldo político y social a una agenda que combina acceso a la vivienda, fortalecimiento institucional y sostenimiento de la obra pública en el interior provincial.