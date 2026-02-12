Departamento San Cristóbal

Arrufó sumó seis nuevas viviendas y millonarios aportes provinciales

En un acto encabezado por el senador Felipe Michlig, la Provincia entregó seis viviendas, una escritura, una pensión y aportes económicos para obras e instituciones de Arrufó. El legislador destacó que durante la actual gestión comunal ya se inauguraron 60 unidades habitacionales con una inversión superior a los 4.000 millones de pesos.